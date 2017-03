Deux chocs prévus en quarts de finale

Bayern Munich - Real Madrid et Juventus - Barcelone: le tirage au sort des quarts de finale de la Champions League a réservé deux gros chocs. Borussia Dortmund - Monaco promet aussi son lot de buts.

Tenant du trophée, le Real devra évoluer au top de ses capacités face aux Bavarois, qui ont impressionné en pulvérisant Arsenal en 8es de finale, sur le score total de 10-2. Avec les 11 titres en C1 du Real et les 5 du Bayern, cette confrontation va peser très lourd.

La Juventus se frottera pour sa part au FC Barcelone, véritable miraculé après l'incroyable 6-1 infligé au PSG pour gommer la défaite 4-0 subie à Paris. Les Italiens, toujours très au point sur le plan tactique, ne manqueront pas de vouloir exploiter les errances défensives des Catalans.

Passage à l'offensive

Entre Borussia Dortmund et Monaco, l'attaque à outrance devrait être privilégiée. Les deux équipes possèdent des éléments offensifs de grande valeur et leur double confrontation s'annonce très excitante.

La dernière affiche verra l'Atletico Madrid, finaliste malheureux deux fois sur les trois dernières éditions, se mesurer avec un Leicester tout heureux d'être encore là pour sa première participation. Sur le papier, les Colchoneros font figure de favoris grâce à leur réalisme et leur solidité défensive. Mais les Foxes ont déjà souvent déjoué les pronostics, alors pourquoi pas encore une fois...

Les matches aller auront lieu les 11 et 12 avril. Quant aux rencontres retour, elles se joueront une semaine plus tard, soit les 18 et 19 avril.

(si/nxp)