Deux buts pour Bärtschi, élu homme du match

2017 débute de la plus belle des manières pour Sven Bärtschi. Le Bernois a signé un doublé lors du succès à domicile 3-2 de Vancouver devant Colorado.

Auteur de ses neuvième et dixième réussites de la saison après avoir été crédité d'un but et d'un assist le 31 décembre face à Edmonton, Sven Bärtschi a été élu homme du match. Il a signé le 2-1 à la 39e juste après une séquence à 5 contre 4 avant de surgir à la 57e pour marquer cette fois en supériorité numérique.

Même s'il a été crédité d'un bilan de -1, Luca Sbisa s'affirme, lui aussi, comme l'un des leaders de ces Canucks qui ont cueilli mardi une quatrième victoire de rang. Le défenseur zougois a, en effet, bénéficié du temps de jeu le plus conséquent dans les rangs de Vancouver avec une présence de 21'27'' sur la glace.

Le «Winter Classic» pour Saint-Louis

Plus tôt dans la journée, Saint-Louis avait remporté le traditionnel «Winter Classic», organisé au lendemain du «Centennial Game» marqué par la démonstration d'Austin Matthews.

Dans le stade de baseball des Saint-Louis Cardinals qui a accueilli 46'556 spectateurs pour cette rencontre, les Blues ont battu Chicago 3-1 grâce à un doublé inscrit en l'espace de 113 secondes par le Russe Vladimir Tarasenko. (ats/nxp)