Des pierres précieuses

Le Canada est au curling ce que le Brésil est au football, sa terre d’élection et de vénération. Les quatre mousquetaires du CC Genève en reviennent et ils ne vont pas tarder à y retourner! Dimanche, ils s’envoleront pour les championnats du monde d’Edmonton. Aux douaniers nord-américains, Peter de Cruz et ses coéquipiers n’auront rien d’autre à déclarer qu’une immense ambition, celle de qualifier la Suisse pour les prochains Jeux olympiques de Pyeongchang. «Ça va être de la folie», s’exclament en chœur les quatre curleurs helvétiques. La semaine passée, en disputant le prestigieux Elite Ten de Port Hawkesbury, ils ont eu un avant-goût de ce qui les attend. Il y avait là, sur les rinks de Nouvelle-Ecosse, la crème du curling mondial, huit équipes… canadiennes, la Suède et le CC Genève. «Un niveau de compétition sans doute plus élevé que lors des Mondiaux», indique Benoît Schwarz. Et dans les gradins, une ambiance bien moins confidentielle qu’ailleurs. C’est justement pour se plonger dans ce contexte particulier, pour se familiariser avec une glace plus froide et des conditions de jeu différentes que les champions suisses en titre avaient accepté l’invitation.

Loin de faire de la figuration, les Genevois se sont hissés en quart de finale, en battant au passage l’équipe suédoise, favorite des prochains Mondiaux avec le Canada «En onze Grand Slam, c’est la première fois que l’on atteignait un tel niveau. L’expérience ne peut que nous être profitable», se réjouit Benoît Schwarz. Ces pierres précieuses les aideront à balayer comme des chefs!

(TDG)