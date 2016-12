Denis Malgin traverse une mauvaise passe

Les temps sont durs pour Denis Malgin en NHL. Le rookie de Florida reste désormais sur une série de quinze matches sans comptabiliser le moindre point. Et sur un penalty raté qui coûte cher.

A Sunrise lors de la venue du Toronto du formidable Auston Matthews, auteur de son dix-septième but de la saison mercredi soir, Malgin aurait pu donner la victoire à ses couleurs s'il avait transformé le penalty qu'il avait provoqué à la 47e minute alors que le score était de 2-2. Victime d'une faute de Jake Gardiner, il n'est toutefois pas parvenu à battre Frederik Andersen. Les Maple Leafs se sont finalement imposés 3-2 lors des tirs au but grâce à Mitch Marner, le seul des six tireurs de cette série à marquer.

Les deux autres Suisses en lice mercredi ont, en revanche, gagné. Sven Bärtschi et Luca Sbisa se sont imposés 2-1 avec Vancouver face à Los Angeles. Tous les deux ont toutefois accusé un bilan de -1 lors de cette rencontre marquée par les 36 arrêts de leur gardien Ryan Miller, élu homme du match.

