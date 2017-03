Défaites pour les Suisses en NHL

Après une série de cinq matches à l'extérieur, avec quatre défaites à la clé, le Minnesota Wild avec Nino Niederreiter a également été battu à domicile. Contre les New York Rangers, le Wild s'est incliné 2-3. Il avait pourtant mené au premier tiers-temps grâce au 24e but de la saison d'Eric Staal. Niederreiter a reçu 13'32'' de temps de glace et n'a pas inscrit de points. La franchise de St-Paul, malgré sa série difficile, demeure deuxième de la Conférence Ouest à 5 points de Chicago.

Les Nashville Predators avec Roman Josi, Yannick Weber et Kevin Fiala, qui a réussi son cinquième assist de la saison, se sont inclinés 2-4 sur la glace des Carolina Hurricanes.

De leur côté, les Vancouver Canucks avec Sven Bärtschi et Luca Sbisa voient leurs chances de participer aux play-off s'amenuiser grandement. Après une nouvelle défaite 0-2 contre le voisin d'Edmonton, Vancouver vient de concéder son quatrième revers de suite. Les Canadiens comptent désormais 16 points de retard sur les Predators, huitième de la Conférence ouest alors qu'ils leur reste que onze matches. (ats/nxp)