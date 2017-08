Décès de l'ex-champion du monde Angel Nieto

L'ancien champion du monde espagnol Angel Nieto, âgé de 70 ans, est décédé jeudi des suites d'un accident de quad, a annoncé MotoGP sur son site internet.

2ème meilleur palmarès de l'histoire

«La légende du motocyclisme Ángel Nieto est malheureusement décédée à la Polyclinique Nuestra Señora del Rosario à Ibiza», a écrit MotoGP. Il avait été victime le 26 juillet d'un accident avec un véhicule de tourisme, sur un rond-point de l'île d'Ibiza.

Angel Nieto a été 13 fois champion du monde en petites cylindrées (50 et 125cc) entre 1969 et 1984. C'est le deuxième meilleur palmarès de l'histoire derrière l'Italien Giacomo Agostini, titré à 15 reprises entre 1966 et 1975 en 350 et 500cc.

Se ha ido una leyenda del deporte español!???? 12+1???? D.E.P Angel Nieto. nuestro más sincero pésame a su familia. pic.twitter.com/GUN3MqCCMv — La Selva Del Camp (@CsLaSelvaDelC) August 3, 2017

90 victoires en Grand prix

Né en 1947 à Zamora, dans l'ouest de l'Espagne, et élevé dans le quartier ouvrier de Vallecas, à Madrid, Angel Nieto Roldan a toujours préféré par superstition évoquer ses «12 1» titres, par peur du nombre 13.

Il a couru jusqu'à ses 39 ans, engrangeant 90 victoires en Grand prix - le troisième meilleur total derrière Agostini et Valentino Rossi - et a par la suite commenté les courses à la télévision espagnole. (si/nxp)