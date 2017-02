Décerner un globe du combiné, à quoi ça rime?

Mondiaux de St-Moritz mis à part, un seul combiné alpin n’a été disputé jusqu’ici cette saison chez les filles (le 16 décembre à Val d’Isère). Pourtant, le globe de la discipline sera déjà décerné ce week-end à Crans-Montana. Alors, certes, la station valaisanne verra se dérouler - en plus d’un super-G (samedi) - deux combinés, vendredi et dimanche. Il n’empêche qu’attribuer une telle distinction au vainqueur d’un classement général établi sur à peine trois épreuves semble «un peu ridicule», pour reprendre les termes utilisés par Justin Murisier, mi-janvier sur le site Internet de la RTS.

Le skieur bagnard faisait surtout référence au pendant masculin de la discipline, où le globe a cette année été adjugé au Français Alexis Pinturault sur la base de… deux courses seulement (Santa Caterina et Wengen). La situation ne rime pas à grand-chose. Elle ne devrait pas évoluer la saison prochaine, où le calendrier de la Fédération internationale de ski (FIS) ne fera sans doute pas davantage de place au combiné alpin. «C’est dommage, estime Hugues Ansermoz, chef du centre national de performance de Brigue et consultant pour la télévision lors des épreuves de Coupe du monde féminine. Cette discipline nous a fait vibrer à St-Moritz (ndlr: deux médailles d’or, pour Aerni et Holdener, une d’argent pour Gisin et une de bronze pour Caviezel), elle peut vraiment s’avérer passionnante. A condition qu’elle soit bien faite.»

Nuance de taille, dans le sens où elle n’est pas toujours faite de la même manière. «Des fois on l’organise avec une manche de super-G (c’est le cas à Crans-Montana), des fois avec une manche de descente (c’était le cas à Val d’Isère). On l’a appelée super combiné, elle s’appelle désormais combiné alpin, poursuit le Vaudois. En fait, elle n’a jamais trouvé sa place ni son identité.»

Un désintérêt

Aux Mondiaux, certains, dont l’Américaine Mikaela Shiffrin, sont même allés jusqu’à bouder la course. «Lorsqu’un combiné se dispute avec une manche de descente, ça devient tout de suite plus exigeant physiquement, car, du coup, il faut participer aux entraînements de vitesse les jours précédant l’épreuve», glisse Hugues Ansermoz. Autre explication de ce désintérêt: des coureurs dits complets se faisant de plus en plus rares. Hormis quelques exceptions, la grande majorité des techniciens ne s’alignent en effet qu’en slalom et en géant. Idem pour les spécialistes de vitesse, avec la descente et le super-G. «Ceux qui souhaitent jouer sur plusieurs tableaux perdent finalement un peu partout, racontait encore Justin Murisier au mois de janvier. Personnellement, si je fais trop de vitesse, je perds en technique. Donc j’essaie de ne pas me disperser.»

Enjeux politiques

Pourquoi la Fédération internationale s’obstine-t-elle néanmoins avec une discipline qui ne décolle pas? «Principalement parce que c’est une discipline olympique et que la FIS, comme n’importe quelle instance faîtière, ne veut surtout pas lâcher une course à médailles aux Jeux, répond Hugues Ansermoz. Alors elle cherche des moyens de relancer le combiné.»

Elle se heurte cependant à une sacrée barrière: un calendrier déjà surchargé. «Tout le monde dit qu’il faudrait davantage de combinés durant la saison, conclut le consultant vaudois. Mais, pour en ajouter un, une étape de la Coupe du monde devrait accepter de céder une course. Et comme personne n’est d’accord de le faire…» Vous avez dit figé? (TDG)