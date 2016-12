Davos s'incline contre le Team Canada

Le Team Canada s'est refait une santé, après sa défaite initiale à la Coupe Spengler. Les Canadiens se sont imposés 4-3 face à Davos, au terme d'un match heurté.

Davos n'est que 7e du Championnat de LNA, avec 2 points d'avance sur le 9e. Au cours de son rendez-vous des Fêtes, l'équipe d'Arno Del Curto n'a pas pu gommer tous les défauts qui plombent son parcours national, à savoir une inefficacité devant le but. De surcroît, l'absence de Perttu Lindgren, le meilleur compteur des Grisons, a été préjudiciable à ce niveau.

Grâce à deux buts de Jacob Micflikier (47e) et d'Andrew Ebbett (53e), pour le 3-2 et le 4-2, les Canadien ont fait basculer la partie en leur faveur au cours de l'ultime période. Deux réussites marquées en supériorité numérique. Les Grisons ont ensuite encore encaissé trop de pénalités pour prétendre défendre leurs chances jusqu'au bout. Le Lausannois Per Ledin a bien réussi son deuxième but de la soirée (56e/3-4) mais c'était trop tard pour revenir ensuite. Ils ont donc perdu le duel de prestige contre le tenant du titre.

Malgré cette défaite, Davos peut toujours envisager une qualification directe pour les demi-finales. Mais il faudra impérativement battre ce mercredi les Biélorusses du Dynamo Minsk par au moins trois buts d'écart pour devancer l'équipe de KHL.

En revanche, le Team Canada ne peut plus finir premier en raison de sa mauvaise différence de buts. Les Canadiens devront en passer par les quarts de finale, jeudi.