Dans le désert, Djokovic a entamé ses douze travaux

C’est donc dans le désert, au propre comme au figuré, que Novak Djokovic a entamé ses douze travaux. Primo, car à Indian Wells, l’ancien No 1 ATP se retrouve sous la chaleur de plomb de l’aride Californie. Deuzio, car depuis plusieurs semaines maintenant, «Djoko» donne l’impression de ne plus trop savoir où il va ni, surtout, quel chemin emprunter. Pas forcément un luxe quand on sait que les trois mois à venir s’annoncent rudes pour celui qui, l’an dernier à pareille époque, avait englouti trois titres (Indian Wells, Miami et Roland-Garros) et disputé deux finales entre les mois de mars et de juin. Ce n’est donc pas que du pain que le Serbe a désormais sur la planche, mais bien des points – à défendre. Il ne va pas falloir qu’il s’encroûte!

Durant cette tournée américaine qu’il a si souvent dominée (cinq fois vainqueur à Indian Wells et six fois à Miami!), l’actuel No 2 mondial devrait être très motivé à l’idée de pouvoir enfin clouer le bec à ses détracteurs. Depuis l’été dernier, ceux-ci s’en donnent en effet un peu trop à cœur joie, à ses yeux. Ses quelques défaites improbables (contre Querrey à Wimbledon, Bautista Agut à Shanghai, Cilic à Paris, Istomin à l’Open d’Australie, Kyrgios à Acapulco…) ont apporté de l’eau à leur moulin, mais mis sur les nerfs le principal intéressé, qui peine à se voir remis en question. «Je respecte toutes les opinions, mais je n’accepte les critiques que si elles sont constructives, a-t-il déclaré à nos confrères serbes la semaine passée. Les histoires qui n’ont aucun sens ne m’intéressent pas.»

Alors, face à ceux qui doutent de sa motivation, Novak Djokovic tient à remettre les pendules à l’heure. Dans ses propos en tout cas, avant que le court ne livre ses vérités. «Etre No 1 mondial reste l’un de mes objectifs, insiste-t-il avant d’affronter Juan Martin Del Potro ce soir. Je joue toujours avec le même amour et la même passion qu’au premier jour. Je veux être prêt pour les prochains défis, dont celui de faire face à la nouvelle génération.»

En attendant, ce sont surtout les «vieux» qui sont récemment venus installer un grain de sable dans son esprit. Voir Roger Federer et Rafael Nadal se hisser en finale de l’Open d’Australie et lui rappeler, au passage, que, quoi qu’il fasse, son aura ne sera jamais identique à la leur a en effet constitué un crève-cœur pour le Serbe. Aujourd’hui encore, l’ensemble du circuit ignore comment il s’en relèvera. Mais autant la conquête d’un 18e titre du Grand Chelem par le Bâlois a pu l’anéantir sur le moment, autant, connaissant son caractère de battant, elle peut à terme lui servir de nouvelle motivation, quelque chose dont il a bien besoin depuis son sacre de l’an dernier à Roland-Garros.

D’ailleurs, à en croire son ancien coach Boris Becker, il ne fait aucun doute qu’il va falloir encore compter sur «Djoko». «Novak sait ce qu’il faut faire pour revenir et gagner à nouveau, a récemment lâché l’Allemand dans les colonnes du Journal du Dimanche. Il peut redevenir No 1 ATP d’un claquement de doigts. Tout est entre ses mains.» Un avis que partage un autre ancien patron de la hiérarchie mondiale, Ilie Nastase. «Djokovic est un tel combattant, un tel champion, que je suis persuadé qu’il est tout proche de retrouver son meilleur niveau. Il faut juste qu’il remette toutes les pièces en place.»

Sans doute l’homme aux douze titres du Grand Chelem doit-il refaire du tennis sa priorité et renouer pour de bon avec ce besoin d’avoir envie pour que la flamme se rallume dans son jeu et dans son «je». «Remettre le court au centre de son projet de vie est à mon sens la seule manière qui puisse lui permettre de dominer à nouveau le circuit, ne manque ainsi pas de souligner Niki Pilic, qui le couva dans les premières années de sa carrière. N’oublions pas qu’en gagnant Roland-Garros, «Nole» a atteint le sommet de son Everest et qu’il a connu une légitime baisse de motivation par la suite. Reste maintenant à savoir s’il peut retrouver le niveau qu’il avait précédemment.»

A entendre ses adversaires, il ne fait aucun doute que son potentiel est intact. Même s’il traîne dans le désert depuis un peu plus de vingt-huit jours, Novak Djokovic incarne encore et toujours une menace pour ses rivaux – le genre de type que l’on craint comme la peste. Preuve en est qu’aucun d’entre eux n’aspire à devoir croiser sa route outre-Atlantique. Pourtant, pour aller chercher un trophée qui est encore le sien, il faudra sans doute lui «passer sur le corps». Parce que Djokovic le sait: il est dans le désert depuis trop longtemps. A lui donc de rejouer son jeu et non plus celui «qu’on» veut lui faire jouer.

