Daniel Yule frôle le podium

Les slalomeurs suisses vont bien finir par remonter sur un podium ! Daniel Yule et Luca Aerni ne sont, encore une fois, pas passés loin à Zagreb, où ils se sont classés respectivement 4e et 8e d'une course remportée par l'Italien Manfred Mölgg.

Ce fameux podium, le slalom helvétique l'attend depuis sept ans et une 2e place de Silvan Zurbriggen à Schladming. Une longue disette qui a failli prendre fin jeudi soir dans les bourrasques de Zagreb grâce à Daniel Yule, qui est venu échouer au pied de «la boîte» pour 22 centièmes seulement.

La skieur du val Ferret, qui n'avait encore jamais été si bien classé en Coupe du monde, n'a toutefois pas grand-chose à se reprocher. Il a skié avec intelligence, sans s'affoler alors que la tempête - neige et brouillard en première manche, vent violent sur le second parcours - était fatale à de nombreux concurrents.

Pour Luca Aerni, cela a été plus chaotique. Mais le skieur de Crans-Montana a finalement pu s'en sortir indemne, s'offrant un 8e rang appréciable au vu des accrocs qui ont émaillé ses deux manches.

Les deux compères valaisans repartiront en quête du podium dès dimanche pour le prochain slalom de l'hiver. Et cela ne sera pas n'importe où, mais sur leurs terres à Adelboden, où le public suisse ne rêve que de fêter avec eux la fin d'une disette qui dure depuis bien trop longtemps.

Derrière le duo Yule-Aerni, le clan suisse a aussi pu se réjouir jeudi soir de la 20e place de Marc Rochat. Le Vaudois n'avait encore jamais été aussi bien classé en Coupe du monde, lui qui n'était même entré qu'une seule fois dans les points jusqu'ici, en janvier 2016 à Santa Caterina (27e).

Quatrième Suisse qualifié pour la deuxième manche, Ramon Zenhäusern a, comme beaucoup d'autres, connu l'élimination dans les bourrasques du second tracé.

Revoilà Mölgg

A l'issue de ce slalom particulier, où la météo a joué les trouble-fête et où le leader après la manche initiale - l'Autrichien Manuel Feller - a enfourché sur la... deuxième porte du second tracé, c'est Manfred Mölgg qui s'est imposé.

Revenu à un excellent niveau depuis le début de l'hiver, le vétéran italien de 34 ans n'avait plus goûté à la victoire en Coupe du monde depuis février 2009. C'est dire que l'ancien no 1 mondial du slalom, lauréat du globe de la spécialité en 2007/2008, est en train de vivre une seconde jeunesse.

Le Transalpin l'a démontré de façon étincelante à Zagreb, où il a nettement devancé ses rivaux. Quatrième de la manche initiale, il a signé le meilleur chrono de la seconde manche, laissant ses dauphins allemand Felix Neureuther et norvégien Henrik Kristoffersen à respectivement 72 et 77 centièmes. Marcel Hirscher a, lui, terminé au 6e rang d'un slalom dont il était le triple tenant du titre. (ATS/nxp)