Daniel Yule en embuscade après une manche

Disputée avec une météo très changeante - neige, brouillard, vent -, cette manche ne s'est pas disputée dans des conditions toujours équitables. Avec son dossard 11, Daniel Yule a, lui, pu partir au bon moment. Et il ne s'est pas fait prier pour se placer aux avant-postes.

Le skieur de Val Ferret a concédé 41 centièmes sur le meilleur temps, signé par l'outsider autrichien Manuel Feller. Celui-ci a devancé Julien Lizeroux (2e à 0''05) et tous les grands favoris du jour, Marcel Hirscher (3e à 0''38), Manfred Mölgg (4e à 0''39), Henrik Kristoffersen (5e ex aequo à 0''41) et Felix Neureuther (7e à 0''52). Autant dire que les écarts sont serrés et qu'il y aura du suspense sur le second tracé, programmé dès 18h.

Un autre Valaisan, Luca Aerni, aura aussi une carte à jouer en deuxième manche. Le coureur de Crans-Montana occupe la 11e place à 78 centièmes du Manuel Feller.

Wetter-Chaos beim #zagrebworldcup - und Manuel Feller ist der Schnellste! @MarcelHirscher lauert als Dritter: https://t.co/MpUcti6vxr — KURIER SPORT (@KURIER_SPORT) 5 janvier 2017

(ATS/nxp)