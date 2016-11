Curling: Flims éliminé, Genève y croit toujours

Les joueuses de Flims ont manqué les demi-finales, après une défaite 8-7 contre la République tchèque.

Cette élimination prématurée n'était pas attendue de la part d'une équipe habituée à truster les titres, elle qui avait glané l'or lors de ses trois dernières compétitions internationales (championnats du monde 2014 et 2016, et d'Europe 2014). Las pour la skip Binia Feltscher et ses coéquipières, rien n'a fonctionné comme prévu à Braehead.

En difficulté dès leurs premières rencontres, les Grisonnes ont bu le calice jusqu'à la lie mercredi. Elles ont subi une nette défaite en matinée face à la Suède (7-2). Et en soirée, alors qu'elles étaient condamnées à gagner pour encore entrevoir les demi-finales, elles ont échoué sur le fil face aux Tchèques, 8-7 après un end supplémentaire.

Après un gros «black-out» du 6e au 8e end - les Tchèques ont marqué six points, les Suissesses aucun -, Flims est parvenu à arracher l'égalisation. Ce sont toutefois les joueuses de l'Est et leur skip Anna Kubeskova qui se sont montrées plus solides au cours du end supplémentaire, dans lequel elles ont bénéficié de l'avantage de la dernière pierre.

Avec un bilan de trois victoires pour cinq défaites, Christine Urech, Franziska Kaufmann, Irene Schori et Binia Feltscher sont donc exclues de la course aux demi-finales. Et c'est pour l'honneur qu'elles boucleront leur tournoi jeudi face aux Allemandes.

Bien placés pour les demi-finales

Dans la compétition masculine, le CC Genève s'est incliné 7-3 mercredi matin face à la Norvège. Un revers qui s'est dessiné au 6e end avec un coup de deux des Nordiques, et qui s'est conclu par un même coup de deux lors de l'ultime end.

Malgré cette défaite, la troisième en huit matches, le skip Peter De Cruz et ses hommes restent bien placés pour accéder aux demi-finales. Il leur suffisait même d'une victoire contre le Danemark, mercredi en toute fin de soirée, pour accéder au dernier carré.

A noter que la Suisse a procédé à un changement pour cette rencontre face à la Norvège, Reto Gribi prenant la place de Claudio Pätz comme no 2, au côté de Peter De Cruz, Benoît Schwarz et Valentin Tanner. (ats/nxp)