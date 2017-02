Contre Schönenwerd, Chênois a perdu pied

Trois matches, neuf sets à zéro, trois défaites sans appel. Pas besoin d’être un génie des maths pour faire le calcul. Il est simple et cruel. Face à Schönenwerd, passé maître dans l’art de faire déjouer ses adversaires, Chênois montre ses limites. Samedi, les volleyeurs genevois ont reçu une nouvelle leçon. Comme un coup de règle sur les doigts. Entraîneur réputé pour sa science du jeu, Charly Carreño est abasourdi. «Ils n’ont pas joué à leur niveau, ils n’ont pas su appliquer les consignes. Et contre un tel rival, qui ne commet aucune erreur, cela ne pardonne pas.»

A Sous-Moulin, Chênois a fait illusion le temps d’un préambule (10-7). Bousculé, «Schöni» a pourtant très vite pris les choses en main. «Quand on joue à fond, sans relâchement, on est très fort», note Sébastien Chevallier. Revenu à la passe (et à ses études), l’ancien beacheur olympique parle en connaissance de cause. Après un début d’année brouillon, l’équipe soleuroise a retrouvé toute sa maîtrise. Battu lui aussi 3-0, le leader Amriswil en avait fait les frais une semaine auparavant.

Exécuteur des hautes œuvres, le top scorer espagnol Daniel Rocamora n’est pas le seul atout de Schönenwerd. Si le pointu met souvent la dernière touche, ses coéquipiers préparent le terrain en minant la réception adverse et en verrouillant leur jeu de défense. Samedi, le pauvre libero Gaëtan Huber a craqué le premier, en début de deuxième manche. Dans les cordes, Chênois s’est alors démené, mais en désespoir de cause. En gaspillant huit services. En cédant au découragement. Avant d’être balayé au bloc dans l’ultime manche. Un vrai jeu de massacre.

Dépassée par Lucerne au classement, l’équipe genevoise subit là un coup d’arrêt dans sa progression. «On vient de se frotter à trois gros adversaires. Il ne faut surtout pas tout remettre en question», confie Charly Carreño. C’est un appel au calme avant un déplacement périlleux à Näfels et un duel sans doute décisif pour la 5e place contre Lucerne (le 4 mars à Sous-Moulin). «Ce qui me préoccupe, c’est qu’on a manqué de force de caractère», grimaçait Marlon Palharini à l’issue du match. Pour espérer jouer un rôle en play-off, Chênois doit à tout prix retrouver ses esprits.

(TDG)