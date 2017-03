Conte de fées, 2e partie: Leicester est inarrêtable

Ce collectif un peu «dingo» de Leicester City avait, la saison passée, en compagnie de Claudio Ranieri, écrit un sublime conte de fées en décrochant un inattendu titre de champion d’Angleterre. En 2016, cela avait évidemment constitué l’une des (très) belles histoires, que l’on aime, à l’italienne. Mais aussi gaie qu’elle eût été jusque-là, elle semblait s’être achevée de la pire des manières, le 23 février, avec le renvoi du manager transalpin, salement éconduit par des propriétaires et un vestiaire sans états d’âme.

Trois semaines plus tard, en renversant le FC Séville en 8es de finale de la Ligue des champions, les «Foxes» ont pourtant repris leur plume afin de composer une autre fable, voire un savoureux deuxième épisode. Logique, direz-vous, avec Shakespeare – Craig, de son prénom – à leur tête…

Au fond du bac en 2015

Etre ou ne pas être en quarts de finale de la plus prestigieuse des compétitions n’est cependant pas une histoire de chance. Ou alors Leicester sait-il encore et toujours la provoquer… Face aux Andalous, c’est surtout par ses incroyables qualités de cœur, par le sens du sacrifice qui l’anime et par sa générosité que la formation anglaise, revenue aux standards qui l’avaient installée sur le «Toit du Royaume», a pu faire sien cet exploit lui permettant de plonger dans le top 8 continental, aux côtés des habituels mastodontes de la «Champions».

Et comme l’appétit vient en mangeant, on – et eux aussi – se plaît à croire que les «Renards» possèdent encore enfouie en eux une bonne dose de rage, de celle qui peut vous faire aller voir plus loin, plus haut. «Nous devons être conscients de nos forces, puisque nous ne sommes ici que parce qu’on le mérite», narre Shakespeare, pendant que les médias locaux rêvent que le conte de fées connaisse un troisième acte. Et dire que le 14 mars 2015, soit il y a deux ans, Leicester était lanterne rouge de Premier League…

Gigi Buffon tremble déjà!

Aujourd’hui que le changement d’entraîneur (et surtout la prise de conscience de ses joueurs?) lui a permis de redresser la tête, le champion d’Angleterre fait peur. Très peur, même. Ainsi, devant ceux qui lui ont demandé quel adversaire il espère éviter en quarts de finale, Gianluigi Buffon a écarté le Barça, le Bayern et le Real de sa liste. «Moi, la seule formation que j’aimerais ne pas avoir à croiser, c’est Leicester, a répondu le mythique portier de la Juventus. Tout simplement car c’est une équipe passionnée, et donc dangereuse, contre laquelle nous aurions tout à perdre.»

Alors que le reste de l’Europe envisage déjà à demi-mot la possibilité de se voir tournée en bourrique par les «Foxes» comme l’ont été Chelsea, Manchester City ou Manchester United sur leurs propres terres lors du dernier exercice, Craig Shakespeare et sa bande savent qu’ils ont dorénavant tout à gagner. «Nous pourrions encore être l’équipe surprise de cette Ligue des champions», lâche, des étoiles dans les yeux, l’ancien bras droit de Ranieri. «Leicester n’est plus qu’à cinq matches d’être couronné champion d’Europe», s’amuse même le Sun!

La ligne d’arrivée a beau être encore loin, voir les prochaines nuits rythmées par un beau songe de printemps n’effraie visiblement personne dans cette cour des miracles qu’est devenu le King Power Stadium. Mieux, sur la Toile, d’aucuns s’amusent déjà à demander quel est le plus grand entre William et Craig Shakespeare. D’autres rappellent que Leicester n’a eu besoin que d’une seule saison en C1 pour faire mieux qu’Arsenal sur les dix dernières années.

Reste à savoir si, portés par l’euphorie, les «Foxes» peuvent égaler, voire battre les «Gunners», finalistes en 2006. Ce serait là un «happy end» de… «dingo».

