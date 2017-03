Cleveland sombre face aux Clippers

Le champion en titre Cleveland, privé de ses stars LeBron James, Kyrie Irving et Kevin Love, s'est nettement incliné face aux Clippers 108 à 78, samedi.

Comme Golden State une semaine plus tôt lors de son déplacement à San Antonio, les Cavaliers ont laissé au repos leurs cadres en vue des play-offs. Sans surprise, les Clippers qui, eux, alignaient leur équipe-type ont rapidement pris le large.

Après un premier quart-temps équilibré, Blake Griffin (23 points), Chris Paul et leurs coéquipiers ont surclassé les remplaçants de Cleveland et ont compté jusqu'à 32 points d'avance. «Les joueurs qui étaient en face de nous sont des joueurs NBA, ce n'est pas comme si on nous avait fait cadeau de cette victoire», a balayé Griffin.

Cette victoire fait du bien aux Clippers (5e, 41 v-29 d) qui venaient d'enchaîner trois défaites, ce qui les mettait sous la menace d'Oklahoma City (6e, 40 v-29 d).

Cleveland reste de son côté leader de la conférence Est (45 v-23 d) et son entraîneur Tyronn Lue assume sa décision qui pourrait compromettre l'objectif de la 1re place en fin de saison régulière. «Je ne suis pas inquiet, il va falloir nous battre, on peut se permettre ce genre de choses», a-t-il balayé. (afp/nxp)