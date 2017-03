Cinq choses à savoir sur l’adversaire de Stan Wawrinka

Les 32 bougies sont soigneusement déposées sur le gâteau, mais pour bien fêter son anniversaire, Stan Wawrinka aurait sans doute rêvé d’un autre adversaire qu’Alexander Zverev (20 ans au mois d’avril). En se retrouvant opposé tout à l’heure (vers 17 h en Suisse) à l’Allemand en 8es de finale du tournoi de Miami, le Vaudois devra «souquer» ferme. Et pour cause, l’actuel No 20 mondial, plus gros potentiel du circuit ATP, a tout du cadeau empoisonné. D’ailleurs, la seule fois où «Sacha» s’est retrouvé en face du No 1 helvétique en match officiel, il l’avait battu. C’était en finale du tournoi de Saint-Pétersbourg, au mois d’octobre dernier. Mais il y a bien d’autres choses à savoir sur lui... En voici cinq.

Il a été No 1 mondial

C’était chez les juniors, bien sûr. A seulement 16 ans, l’Allemand – inspiré par ses parents anciens joueurs et par son frère Mischa, tennisman pro – pouvait déjà prendre de haut tous ses adversaires, puisqu’il dominait la hiérarchie mondiale. Malgré tout, il n’a jamais pris le «melon» pour autant. Au contraire, son humilité l’a toujours poussé à donner encore plus pour confirmer le potentiel se nichant entre ses deux mains. Ceci y compris après qu’il eut fait sien l’Open d’Australie junior, en 2014.

Parmi les six plus précoces

Alexander Zverev est sorti une première fois de l’anonymat chez les adultes en remportant le tournoi Challenger de Brunswick, en 2014. Âgé de 17 ans et deux mois à l’époque, il avait réussi le tour de force de s’offrir notamment Tobias Kamke, Andrey Golubev et Paul-Henri Mathieu, deux joueurs très expérimentés, pour aller chercher son premier trophée. Cela lui a permis d’intégrer le tableau des six joueurs les plus précoces de l’histoire en Challenger. Seuls, en effet, Bernard Tomic, Richard Gasquet, Juan Martin Del Potro, Rafael Nadal et Novak Djokovic avaient enlevé un tournoi de cette catégorie en étant plus jeunes que lui.

Révélé chez lui

Sa sortie définitive de l’ombre, Zverev junior l’a effectuée deux semaines seulement après avoir embrassé son premier titre. C’est à Hambourg, toujours en juillet 2014, que le circuit ATP a réellement découvert le phénomène. Bénéficiaire d’un «wild-card» dans le tournoi de sa ville natale, le jeune Allemand s’est lancé dans le tableau sans crainte. En collant d’abord un 6-0, 6-2 à Robin Haase, puis en déroulant encore son tennis offensif et subtil contre Mikhail Youzhny, Santiago Giraldo et Tobias Kamke; pas les derniers venus! Il faudra attendre les demi-finales et le froid réalisme de David Ferrer pour que le Hambourgeois déchante (1-6, 0-6).

Bla

Bla

Bla

Bla

(TDG)