Chênois doit retrouver la gnaque

Un petit air de play-off se lève. Plus que deux matches – le premier samedi à Sous-Moulin contre Lucerne (18 h), le second dans une semaine à Einsiedeln – et Chênois connaîtra son sort. Jouera-t-il contre Näfels ou Lausanne UC en quarts de finale? Arrachera-t-il la 5e place à son rival lucernois? Tous les calculs sont encore possibles, tous les scénarios envisageables. «L’essentiel, c’est de retrouver le goût de la victoire», estime Stepan Abramov. Au-delà des spéculations, le capitaine genevois fait entendre la voix de la raison. Pour espérer jouer un rôle enviable en play-off, Chênois ne doit pas s’habituer à perdre…

Voilà cinq matches que les hommes de Charly Carreño, éliminés en Coupe par Näfels et sévèrement battus par les quatre têtes de file de LNA, ont perdu le fil de leur jeu. Coup de mou physique ou adversaires trop durs à croquer? Après avoir fait illusion, Chênois aurait-il atteint ses limites, comme certains le craignent?

Stepan Abramov ne s’alarme pas de cette mauvaise passe. Passagère par définition! Pas rédhibitoire à ses yeux. «Avec les play-off qui approchent, on est peut-être un peu plus sous pression. On veut bien faire, on sait comment s’y prendre, mais en pénétrant sur le terrain, on a tendance à oublier les consignes. Et quand on fait trop d’erreurs, quand on manque de présence au bloc, c’est très difficile de gagner, surtout contre Näfels ou Schönenwerd.» Abramov est d’autant plus serein qu’«à l’entraînement, tout le monde se donne à fond». Et d’affirmer: «Moralement, on est au top, on ne se laisse pas abattre.»

Le capitaine est un battant, même quand une inflammation à un genou le met au repos forcé. C’est ce qui lui est arrivé au lendemain de la demi-finale de Coupe. Depuis, c’est le jeune central Damien Jaquet (ex-SSO) qui se fait la main. Ménagé par son entraîneur en prévision des play-off, Abramov est aujourd’hui prêt à reprendre du service. Qui sait déjà demain contre Lucerne?

«C’est le coach qui décidera», répond-il. De la touche ou sur le terrain, il espère surtout voir Chênois retrouver la gnaque et son jeu. «C’est le bon moment pour se remettre dans le coup, pour redonner du plaisir à notre public», dit-il.

