Champion d'Ironman laissé sans connaissance

Le Belge Fredrik van Lierde (37 ans) a été attaqué par un groupe d'adolescents à Port Elizabeth où il préparait l'Ironman d'Afrique du Sud.

Le champion du monde de l'Ironman 2013 a été laissé sans connaissance par un groupe qui l'avait pris en auto-stop. Son smartphone et ses lunettes de cycliste ont été dérobés.

Frederik Van Lierde souffre de légères blessures à la tête. Il a pu quitter rapidement l'hôpital.

Frederik is ok and training, from now on he can focus again on Sunday’s race @IMSouthAfrica. Thanks for all your messages and support. pic.twitter.com/6obzF30MjF