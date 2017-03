Carouge et Lancy se croisent dans l’ascenseur

Dieu que le football peut apporter des surprises et des renversements de situation inattendus. On n’a certes pas vécu le match de folie du Camp Nou hier soir à la Fontenette, mais bien peu auraient misé sur un succès des hommes de Claudio Morelli au moment de la pause.

En effet, Lancy avait totalement dominé la première mi-temps de ce derby qui n’a pas atteint des sommets, mais qui a valu par le suspense qui y a présidé et qui s’est terminé par le succès, que l’on peut qualifier d’inespéré, d’Etoile Carouge. Dominés durant les soixante premières minutes de la rencontre, les Stelliens ont renversé la vapeur d’une manière assez incroyable. Les deux équipes se sont carrément croisées dans l’ascenseur…

Une première banderille plantée par Machado, qui allait plus tard devenir le héros de la rencontre, se ficha dans le filet extérieur du but lancéen à la 2e minute. Ce fut là la seule réelle opportunité des Stelliens durant la première période. Le tourbillon offensif qu’ils tentèrent de créer se révéla en effet inefficace face à un système très hermétique appliqué par les hommes de Jean-Michel Aeby. Bien campés défensivement, ils parvinrent à ouvrir le score grâce à une échappée de Vusi sur le flanc gauche, qui décocha un tir précis qui pénétra dans le but avec l’aide du poteau à la 22e minute. Forts de cet avantage, les Lancéens imposèrent une impressionnante domination tactique, qui passa par un excellent pressing offensif et une judicieuse occupation du terrain sous la régie de Barroso.

Elle dura même un bon moment après la pause. Ponctuée de plusieurs chances de creuser l’écart. On pensait que les Carougeois, empruntés, ne parviendraient pas à se sortir de ce carcan. Leur bonne volonté demeurait stérile et prétéritée par un gros déchet dans la construction du jeu. Mais peu à peu, les Lancéens cédèrent du terrain et fléchirent physiquement. Une première alerte sans frais sous la forme d’un but de Kenou justement refusé pour un hors-jeu évident. Puis la révolte carougeoise, même fastidieuse, fut récompensée. Elle survint sur un coup de tête admirablement placé de Machado à la 64e minute. Le Carougeois récidiva huit minutes plus tard en fusillant le pauvre Fontaine. Incroyable renversement de situation!

Lancy se rua à l’assaut pour tenter d’égaliser. Il faillit y parvenir, mais la superbe reprise de Dougourd dans les arrêts de jeu fut repoussée par Eyer au prix d’un réflexe stupéfiant. Défaite rageante pour les hommes de Jean-Michel Aeby, mais succès exaltant pour ceux de Claudio Morelli, qui pourraient y puiser de sacrées ressources morales… Jean-Antoine Calcio

