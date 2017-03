Ça démarre mal pour le LHC et Genève-Servette

Lausanne a complètement manqué son entrée dans les play-off. Pour son premier match des quarts de finale, les Vaudois se sont inclinés 3-5 contre Davos non sans avoir mené 3-0 ! Genève-Servette a concédé lui une défaite amère lors du premier match des quarts de finale des play-off. Les Genevois se sont inclinés 2-3 après prolongation à Zoug. Ils menaient 2-1 jusqu'à 59'53''.

Rarement Davos n'avait été autant bousculé cette saison qu'au cours de la première période à Malley. Les Vaudois ont réussi un festival. Avec un doublé de Herren et un but de Danielsson en double supériorité numérique, ils ont bouclé les vingt premières minutes sur un 3-0 qui parle mieux que tous les mots.

Las, la suite ne fut pas du même tonneau loin s'en faut. Les hommes de l'entraîneur Rathusny ont commencé à moins bien protéger leur cage. A la 39e, Dino Wieser surprenait Huet dans un angle pourtant fermé pour le 3-2. Pis, Ambühl arrachait l'égalisation au début de la dernière période en infériorité numérique après un gros travail de Forster.

Les Vaudois ne savaient plus où ils étaient. Ils ne parvenaient pas à sortir de ce cauchemar. Corvi inscrivait le but gagnant en bénéficiant d'une certaine liberté dans une défense aux abois. Davos, qui avait déjà remonté un 0-3 au moins de janvier à Fribourg Gottéron avant de s'imposer également 5-3.

Dommage pour Servette

Genève-Servette a concédé une défaite amère lors du premier match des quarts de finale des play-off. Les Genevois se sont inclinés 2-3 après prolongation à Zoug. Ils menaient 2-1 jusqu'à 59'53''. Ainsi, pour la cinquième fois de la saison, les Genevois ont été battus par les Zougois.

La formation d'Harold Kreis était pourtant en difficulté depuis plusieurs semaines. Les Genevois ont semblé pouvoir en profiter surtout au deuxième tiers-temps mais ils n'ont pas su faire la différence. Pourtant, ils ont pris l'avantage par Jacquemet, monté de ses bases arrière, suite à un tir de Spaling qui a ricoché sur le poteau de Stephan peu à son avantage sur cette action (57e).

La victoire semblait se dessiner quand Traber a manqué l'immanquable devant une cage grande ouverte. Le Canado-Suisse, plus à l'aise pour distribuer des charges que pour marquer un but, a réussi à ajuster la transversale. Quelques secondes plus tard, alors que Zoug évoluait avec un joueur de plus, Diaz arrachait l'égalisation à 7'' du terme du temps réglementaire. Juste avant, un joueur genevois avait manqué la cage vide en tirant de son camp.

Au cours de la prolongation, Mercier a écopé d'une pénalité. Sur le power-play, deux Zougois se sont retrouvés libres dans le camp genevois. Holden n'a pas manqué la cible (68e). Pour ce premier opus, Chris McSorley avait préféré laisser Paré en tribune et a misé sur Jim Slater. Dans ce combat physique, la présence du capitaine genevois avait du sens. Jusqu'à 7'' de la troisième sirène en tout cas.

Duel bernois pour le CB Berne

Le CP Berne a dû souffrir jusqu'à la 9e minute de la prolongation pour s'imposer 2-1 face à Bienne. Simon Moser a profité d'un mauvais choix de Rajala pour marquer le but de la victoire. Le succès des champions en titre n'est pas usurpé mais ils ont peiné face à un Hiller dans un grand soir. D'autant que le jeu de puissance des joueurs de la capitale n'a pas marché comme ils l'espéraient. Les Seelandais ont défendu le 1-1 acquis après 15' déjà - buts de Rajala et Arcobello - par tous les moyens, parfois même au-delà des limites permises. Mais les coéquipiers de Scherwey ont ainsi gaspillé quatre supériorités numérique entre la 28e et la 45e minutes.

Les Zurich Lions se sont imposés 4-3 contre Lugano pour leur premier match à domicile. Les Zurichois ont mené 4-1 avant de voir revenir les Tessinois par Fazzini et Lapierre en un peu plus de 3' au cours de la troisième période. Le Suédois à licence suisse Robert Nilsson n'a pas terminé la partie suite à un choc à la hauteur du genou avec Julien Vauclair. (si/nxp)