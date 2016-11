C'est pas la semaine de Jérôme Boateng

Le président du Bayern Munich a invité son défenseur central vedette Jérôme Boateng à «redescendre sur terre» et à réduire ses activités de promotion extra-sportives après un match raté mercredi soir en Ligue des Champions, un reproche rejeté par l'intéressé.

«Jérôme doit se calmer de nouveau. Depuis cet été, c'en est un peu trop pour moi. Ce serait bien, dans son intérêt et celui du club, s'il redescendait un peu sur terre», a déclaré à la télévision allemande Karl-Heinz Rummenigge suite à la défaite du Bayern contre Rostov (2-3).

Sans le dire explicitement, le patron exécutif du club bavarois visait les nombreuses apparitions extra-sportives de Jérôme Boateng ces derniers mois, suite à un Euro réussi avec l'équipe nationale d'Allemagne, qui l'a consacré comme l'un des meilleurs défenseurs du monde.

D'abord érigé par le gouvernement allemand au rang de modèle de l'intégration réussie des descendants d'immigrés, Boateng a entamé une collaboration avec le rappeur américain Jay Z, a lancé sa propre marque de lunettes et s'affiche volontiers sur les réseaux sociaux avec des stars d'Hollywood.

Critiques rejetées

A l'instar de toute son équipe, Boateng a vécu une soirée cauchemardesque mercredi sur le terrain de Rostov. Le défenseur allemand est fautif sur le premier but russe et a provoqué le penalty sur le deuxième. Il a ensuite dû sortir à cause d'une blessure à une cuisse.

L'intéressé a reconnu jeudi sur le site internet du quotidien Bild que les critiques sportives à son égard étaient «justifiées». «Je n'ai pas bien joué». Mais il a rejeté l'idée selon laquelle il ne serait plus assez performant car pas suffisamment concentré sur le football.

«Cela n'a rien à voir avec de prétendus événements de relations publiques ou soirées de gala. Ceux qui me connaissent savent que je fais toujours tout pour être en pleine forme», a-t-il dit, en expliquant être physiquement en retard en raison d'une blessure contractée pendant l'Euro.

(afp/nxp)