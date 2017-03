C'est l'hécatombe pour le Nice de Lucien Favre

Nouveau coup dur pour Lucien Favre! L'entraîneur de l'OGC Nice sera privé ces six prochaines semaines de son capitaine Paul Baysse.

Le défenseur central souffre de la cuisse. Cette absence s'ajoute à celles du buteur Alassane Pléa et du demi Wylan Cyprien, tous deux blessé au genou et indisponibles jusqu'à la fin de la saison. Par ailleurs, Lucien Favre devra composer samedi à Nantes sans un autre titulaire, Rémi Walter qui ressent une gêne au mollet.

Troisième de la Ligue 1 à respectivement cinq et deux points de l'AS Monaco et du Paris Saint-Germain, Nice aborde ainsi le sprint final sans l'un de ses leaders du vestiaire qu'est Baysse et sans deux de ses trois meilleurs buteurs. Pléa a inscrit 11 goals cette saison en Ligue 1 et Cyprien 9. (ats/nxp)