C’est enfin la reprise pour Lancy et Carouge

C’est enfin la reprise, demain, pour les deux clubs genevois de 1re ligue Classic! Lancy recevra Naters à 17 h au stade de Marignac et Etoile Carouge se déplacera à Martigny où le coup d’envoi est prévu à 16 h 30.

L’image peut paraître excessive. Mais Lancy (2e avec 31 points) et Etoile Carouge (8e avec 17 points) pourraient bien se croiser dans l’ascenseur au cours du 2e tour. Si les Lancéens ont vu leur effectif fondre — les dirigeants devant résoudre de sérieux problèmes financiers — Carouge a réalisé de bons transferts et effectué en fin d’année passée une belle remontée sous la direction de Claudio Morelli.

En tête du classement à égalité avec Yverdon au terme d’un premier tour remarquable, Lancy a perdu des plumes au niveau de son effectif. «Economies obligent, on a dû laisser partir quelques joueurs importants comme Barroca, Daclinat, Lahiouel ou Mendes», confirme Jean-Michel Aeby. Des départs qui ont été compensés par quatre arrivées, dont deux nouveaux gardiens. «Le contingent demeure de qualité, mais le banc est devenu un peu «court», poursuit l’entraîneur lancéen. Néanmoins, nous avons réussi quelques bons matches de préparation, ce qui nous autorise à demeurer optimistes. Je pense que nous pouvons toujours espérer accrocher une des places qualificatives pour les finales. Nous pourrons tirer un premier bilan après trois ou quatre rencontres.»

Du côté carougeois, la sérénité est de rigueur et le président Pierre-Alain Brodard s’en réjouit: «Nos finances sont maîtrisées et nous sommes enfin sortis d’une mauvaise passe. L’arrivée de Claudio Morelli s’est révélée extrêmement bénéfique. Elle a provoqué un déclic et permis à l’équipe de mieux exprimer son potentiel. Ce qui s’est traduit par des résultats significatifs et une prometteuse remontée.»

Le dirigeant stellien se félicite aussi de l’excellente collaboration avec Servette. «Elle nous a permis d’accueillir plusieurs joueurs Grenat pour le deuxième tour, dont le prometteur Adler Da Silva. Enfin, un stage de préparation à Majorque a bien soudé le groupe. Je résumerais mes sentiments en une phrase: espoir, mais prudence…»

(TDG)