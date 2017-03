Boston terrasse Cleveland grâce à Thomas

Les Boston Celtics ont conforté mercredi leur statut de prétendants au titre NBA en venant à bout des Cleveland Cavaliers de LeBron James 103 à 99.

«King James» a beau avoir terminé la rencontre avec son septième «triple double» (trois catégories de statistiques à dix unités et plus, 28 points, 13 rebonds et 10 passes décisives) de la saison, le 49e de sa carrière, il s'est fait voler la vedette par Isaiah Thomas.

Le meneur de poche des Celtics a encore été déterminant dans le «money time» avec ses cinq points dans la dernière minute et surtout ses deux passes décisives pour des paniers à trois points de Jae Crowder et Avery Bradley.

Plus que deux victoires d'avance pour Cleveland

Le choc entre les deux meilleures équipes de la conférence Est a été indécis jusqu'au bout et a penché en faveur des Celtics à trente secondes de la sirène lorsque James, sous pression, a adressé une passe imprécise pour Deron Williams qui a manqué son shoot à trois points.

Grâce à cette victoire, seulement la deuxième lors de leurs sept dernières confrontations avec les Cavaliers, les Celtics ont confirmé qu'ils avaient les épaules assez larges pour priver Cleveland d'une troisième finale NBA consécutive.

Cleveland, sacré champion NBA pour la première fois de son histoire en juin 2016, conserve les commandes de la conférence Est (41 v-18 d), mais ne compte plus que deux victoires d'avance sur son adversaire du jour (39 v-22 d). (afp/nxp)