Blessée, Bacsinszky est forfait pour Miami

Tima Bacsinszky doit déclarer forfait pour le tournoi de Miami (USA) qui débute la semaine prochaine. La Vaudoise (16e mondiale) souffre d'une tendinite au poignet gauche, a annoncé son agent Alexandre Ahr.

Bacsinszky avait dû abandonner mardi en 8es de finale à Indian Wells contre la Tchèque Karolina Pliskova (WTA 3), en raison de ses douleurs au poignet. Son absence à Miami lui fera perdre passablement de points puisqu'elle y avait été demi-finaliste l'an dernier.

La no 1 du tennis suisse va rentrer au pays pour se faire soigner avant d'entamer sa préparation pour les demi-finales de la Fed Cup contre la Biélorussie à Minsk les 22 et 23 avril et pour la saison sur terre battue. (ats/nxp)