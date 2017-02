Blessé, Stan Wawrinka n'ira pas à Rotterdam

Vainqueur de l'édition 2015, Stan Wawrinka doit déclarer forfait cette année pour le tournoi de Rotterdam, qui débute lundi prochain. Il souffre d'une blessure à un genou depuis sa demi-finale de l'Open d'Australie perdue contre Roger Federer, annoncent les organisateurs.

«Stan m'a appelé cet après-midi pour m'annoncer la mauvaise nouvelle», a déclaré le directeur du tournoi de Rotterdam, l'ancien joueur Richard Krajicek. «Son genou l'empêche de jouer. C'est un coup dur, une mauvaise surprise, pas seulement pour nous, mais aussi pour lui.»

Wawrinka (ATP 3) était la tête de série no 1 du tournoi. Ce statut échoit désormais à Rafael Nadal (ATP 6). Le Vaudois est remplacé dans le tableau principal par le Français Benoît Paire (ATP 43). Le Croate Marin Cilic (ATP 7) et l'Autrichien Dominic Thiem (ATP 8) sont également annoncés.

