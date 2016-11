Bâle est en mission à Sofia. Pour le bien du football suisse!

La Ligue des champions, ses fastes, son hymne; tout cela est bientôt terminé pour le FC Bâle, d’ores et déjà assuré de se voir bouté hors de la C1 pour ne pas avoir été en mesure de poser des problèmes à Arsenal et au Paris Saint-Germain. Mais en Européens convaincus, les Rhénans ne veulent pas disparaître ainsi de la scène continentale. Ils savent qu’accrocher la 3e place de leur poule leur permettrait de rebondir en Europa League, au printemps. Seulement, pour ce faire, ils devront s’imposer ce soir à Sofia contre Ludogorets Razgrad, lui aussi calé en fond de classement de cette poule A. Il en va bien entendu de l’avenir du FCB, mais aussi du football suisse dans son ensemble, tant le multiple champion de Super League apparaît comme l’assurance-vie de notre pays, encore plus à l’heure où les Young Boys et le FC Zurich tirent la langue en C3.

La menace batave

Systématiquement qualifiés pour les joutes continentales du printemps ces six dernières saisons – avec notamment deux accessions aux 8es de finale de la Ligue des champions et une demi-finale d’Europa League – les pensionnaires du Parc Saint-Jacques ont permis à notre pays d’effectuer un bond en avant à l’indice UEFA, entrouvrant la porte de la C1 à leurs dauphins du championnat, ainsi que de meilleurs tirages au sort à l’ensemble de notre football. Un luxe qui n’a pas de prix, mais qui ne peut s’étendre si, soudain, la mécanique se grippe. Là est donc la menace qui, désormais, guette le FCB et la Suisse!

Les répercussions d’un revers rhénan tout à l’heure en Bulgarie ne sont pas réellement quantifiables pour l’instant, mais elles effraient, c’est sûr. Simplement car si la Swiss Football League (SFL) pouvait encore se permettre il y a peu de regarder devant elle au classement UEFA, elle sent dorénavant sur sa nuque le souffle des Pays-Bas revigorés. A terme, le foot batave pourrait fondre sur la SFL pour la priver de sa place dans le top 12. Et, donc, lui faire perdre ses bonnes conditions actuelles. «On peut effectivement être inquiets pour la Suisse, relève Sébastien Fournier, ex-international et ancien entraîneur de Servette et Sion. Ce serait vraiment dommage que notre pays se voit prétérité par une saison un peu plus difficile telle que celle traversée actuellement.»

Question de niveau?

S’il espère que le FCB filera en Europa League, le Valaisan aujourd’hui directeur technique du FC Sion avoue cependant qu’il ne serait pas totalement étonné de voir Ludogorets priver les Rhénans de la 3e place de groupe. «Il faut être conscient que Bâle n’est plus le Bâle qu’il a été, remarque «Piquet». Bien qu’il domine la Super League grâce notamment à son tonitruant début de saison, il ne la survole pas comme cela a parfois été le cas par le passé. Les champions de Suisse ne possèdent plus les individualités qui les tiraient en avant à une certaine époque comme Mohamed Salah ou Xherdan Shaqiri. Ils sont moins transcendants dans le jeu. Cela leur suffit en championnat, mais pas ailleurs.»

Un constat qui illustre bien le fait que plus personne, en Suisse, ne parvient à pousser des Rhénans privés de concurrence vers l’excellence. L’hypothèse qui veut que la Super League soit victime d’un nivellement par le bas prend corps et n’augure rien de bon concernant l’indice UEFA d’ici à 2018-2020. Devra-t-on dès lors tirer la sonnette d’alarme en cas de défaite à Sofia?

Sébastien Fournier refuse de peindre le tableau en noir, mais il insiste sur le fait que pendant que Bâle stagne, le plateau européen devient de plus en plus relevé: «Le niveau augmente partout. Il y a encore quelques années, Bâle pouvait réaliser des exploits contre des équipes anglaises. Cet automne, il a été totalement dominé par Arsenal. On me dira que s’il avait entamé sa campagne européenne par une victoire (ndlr: ce fut un match nul 1-1 contre… Ludogorets), les choses auraient peut-être été différentes, mais je peine à y croire.»

Voilà comment le meilleur club du pays se retrouve cerné de questions et obligé de gagner ce soir. Pour son avenir en premier lieu. Pour celui d’un football suisse qui dépend bien trop de lui ensuite. Et sans doute aussi pour son entraîneur Urs Fischer, qui, à ce rythme, pourrait ne pas passer l’hiver.

(TDG)