Bâle devra assurer sa survie contre Arsenal

Il faudra un résultat positif au FC Bâle le 6 décembre contre Arsenal pour qu'il termine troisième du groupe A de la Ligue des champions.

Puisque tenus en échec 1-1 chez eux lors de la 1re journée par ces «Loups de la forêt», les Bâlois sont devancés au classement par leurs adversaires du soir à la confrontation directe. Ils n'auront donc pas le choix à Saint-Jacques contre des Gunners qui devront gagner pour terminer premiers du groupe après avoir partagé l'enjeu contre le PSG (2-2): déjà ne pas perdre, puis faire mieux qu'un Razgrad qui ira, lui, à Paris.

Vladislav Stoyanov, le portier international bulgare, a peut-être bien causé la perte du champion de Suisse. Alors que son homologue Tomas Vaclik a traversé toute la rencontre sans n'avoir pratiquement rien à faire, le gardien de Ludogorets a sorti le grand jeu à quatre reprises, permettant à sa formation de ne pas sombrer face à ce FCB dominateur.

L'homme du match avait des gants

Il y a d'abord eu une frappe de Luca Zuffi repoussée de la main gauche (16e). Puis un coup franc de Matias Delgado claqué de la main droite, tout aussi ferme que l'autre (31e). Il y a encore eu une volée de Zuffi après un centre de Michael Lang (43e). Et, finalement, une parade spectaculaire devant un Mohamed Elyounoussi pas toujours très juste techniquement ou dans ses choix (76e). Ne cherchez plus l'homme du match, il portait des gants!

Bien sûr, à la lecture de ce résumé très succinct, le FC Bâle peut s'estimer «volé». Sauf que son incapacité à réellement mettre le feu au coeur des défenses de cette C1 - celle des Bulgares était extrêmement friable - est bien trop grave pour ne pas avoir de conséquence.

Le but contre son camp d'Alex Iwobi à la 77e, qui a offert au PSG le nul chez Arsenal, vaut sans doute très cher. Il a permis aux Français de prendre la tête du classement, forts de leur supériorité dans les confrontations directes avec les Anglais (1-1 à Paris). L'équipe d'Unai Emery avait ouvert le score par Edinson Cavani mais Arsenal (Granit Xhaka entré à la 77e) a égalisé grâce à Olivier Giroud (penalty) et pris l'avantage après un autogoal de Marco Verratti.

Pour terminer premier, Arsenal doit donc espérer un faux pas parisien à domicile face à Ludogorets tout en repartant de Bâle avec des points. Voilà qui ne va pas faciliter la tâche des Rhénans d'Urs Fischer, un entraîneur qui jouera peut-être sa tête à cette occasion.

Pas de «magiciens»

En fin de contrat en juin prochain, le coach avait pour objectif de finir au pire troisième de son groupe de Ligue des champions pour être au moins reversé en Europa League. En se repassant le film de cette campagne, difficile d'affirmer que le Zurichois a véritablement l'étoffe d'un entraîneur de niveau international.

Mais il serait également très injuste de lui imputer à lui seul ce possible échec. Car c'est bel et bien toute la politique de transferts du club depuis deux saisons qui doit être remise en question. Une politique qui a fait du FCB un collectif complet et cohérent mais, et c'est cela le plus dommageable, totalement dépourvu de «magiciens» capables des prouesses les plus folles contre les grands d'Europe. (si/nxp)