Bienne, dernier club romand à filer en vacances

Berne est la 3e équipe qualifiée pour les demi-finales des play-off. Les Ours ont dominé Bienne 4-1 pour s'imposer sur le même score dans la série, alors que Lugano a battu Zurich 2-1 pour mener 3-2.

Même menés d'un but, les Seelandais ont tenté de faire vaciller le champion parce que Berne n'a pas évolué avec la sérénité du premier de la classe. Alors dans le troisième tiers, Genoni a dû repousser deux assauts en breakaway avec un Seelandais arrivant seul devant lui. Les deux fois, l'ancien portier davosien a écarté le danger et maintenu son équipe dans la partie.

Rajala a également trouvé la transversale en donnant des sueurs froides aux supporters des Ours. «On a deux échappées, mais on ne marque pas, a expliqué l'entraîneur Mike McNamara au micro de la RTS. Genoni était magnifique, incroyable.»

Le Canadien nourrit des regrets légitimes tout en reconnaissant les qualités de son adversaire: «On n'a pas su concrétiser, c'est là la différence pour moi. Mais Berne était meilleur sur l'ensemble de la série. J'étais peut-être naïf, mais je pense qu'on avait nos chances dans cette série. On n'est simplement pas arrivé à gagner chez nous.»

Berne a eu chaud en effet, mais Berne a le réservoir pour se permettre de jouer un peu moins bien et gagner à la fin. Le but décisif est finalement tombé de la canne d'Untersander à la 35e d'un tir lointain. Pour éteindre la furia biennoise, il a fallu attendre la 56e et le 3-1 signé Lasch.

Avec deux buts d'avance, Berne s'est décrispé. Les Ours conservent leurs chances d'un doublé, alors que les Biennois ont fait preuve d'une superbe combativité et d'un bel état d'esprit.

Julien Vauclair ce héros

Il y a des joueurs qui savent se rendre indispensables au meilleur moment. Julien Vauclair fait assurément partie de cette catégorie. En 2006, c'est le Jurassien qui avait sauvé Lugano en quarts de finale des play-off face à Ambri-Piotta. Menés 3-0 dans la série et en prolongation, Lugano avait remporté le match 5-4 ap grâce à un but de Vauclair. Les Tessinois avait ensuite effectué une remontada pour enlever la série 4-3 et remporter le titre.

On n'en est pas encore là pour les Bianconeri, mais le défenseur a fait ce qu'il fallait en inscrivant les deux buts de son équipe. Un à la 34e pour égaliser et un à la 55e sur power-play pour donner la victoire à ses couleurs. Ce succès fait clairement du bien et place les Luganais dans une position enviable avec l'avantage 3-2 dans la série et la possibilité de se qualifier pour les demi-finales jeudi à domicile.

Pour les Zurichois, il s'agira de comment marquer des buts parce que depuis les deux premiers matches de la série, les Lions sont incapables de scorer plus de deux buts par match. (ats/nxp)