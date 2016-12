Benoît Schwarz et le CC Genève ont les Jeux en ligne de mire

Le curling est un sport qui se prête aux apparences, il ne faut donc pas s’y tromper. Sa froideur n’est qu’un leurre et sa grâce un trompe-l’œil. Prenez Benoît Schwarz (25 ans), l’un des quatre membres du CC Genève. Sur la glace, il met du feu et de la hargne à vaincre. Dans le jargon sportif, on appelle ça le killer instinct. Sur le chemin qui mène aux JO de Pyeongchang, le Petit Prince a tombé le masque. Il est prêt à se battre pour décrocher la lune. «En fait, le plus dur, c’est d’abord de gagner sa sélection», dit-il, le sourire à la fois espiègle et carnassier.

On l’a compris, Benoît Schwarz et ses coéquipiers sont déjà en pleine campagne olympique. «En fait, on l’est depuis six ans», précise-t-il. Il rappelle là la jeunesse et l’opiniâtreté d’une quête qui est loin d’être un fleuve tranquille. En 2014, le rêve des Genevois de Tivoli – ils ont depuis déménagé à Sous-Moulin – s’était brisé sur un premier écueil. Pour eux, Sotchi n’a été qu’un mirage, mais de cet insuccès ils ont tiré une force de résilience éprouvée. Et il en faut dans ce monde feutré où une simple pierre dans son jardin peut tout faire capoter. «On sortait des juniors. On était déçus, mais on a beaucoup appris.»

«Encore très perfectibles»

En fait, c’est deux ans plus tard que la bande à Peter de Cruz a subi son plus cruel crève-cœur. Cette fois, ce sont les Mondiaux 2016 à Bâle qui leur ont passé sous le balai. Benoît Schwarz ne tient pas à s’appesantir sur le sujet. Il parle d’un «litige au niveau du matériel», d’un «système de sélection à risque» et préfère tourner la page. De toute évidence, ces deux accidents de parcours ne sauraient ruiner un palmarès flatteur, marqué par une médaille de bronze mondiale (Pékin 2014) et deux podiums européens (2e en 2015 et 3e cet automne). «On est sur la bonne voie, en constante progression et conscients d’être encore très perfectibles», juge l’étudiant en économie, bachelor en poche et études en veilleuse pour mieux relever son défi olympique.

Pour illustrer le destin d’un curleur et la volonté collective qui anime le projet du CC Genève, Benoît Schwarz pourrait citer Antoine de Saint-Exupéry. «La pierre n’a point d’espoir d’être autre chose que pierre. Mais de collaborer, elle s’assemble et devient temple», écrivait le père du Petit Prince. Une métaphore pour devenir encore plus forts. Avec ses mots, le Genevois dit la même chose. «Notre qualité reconnue, c’est de tirer tous à la même corde et de nous remettre sans cesse en question. Quand un problème surgit, relationnel ou technique, on le règle immédiatement en interne, en toute transparence.» Il pourrait aussi dire que la pierre se transforme parfois en or…

Mais la poésie n’a pas la vertu d’amadouer un règlement. Pour voir Pyeongchang en 2018 et nourrir son rêve de grandeur, l’équipe du CC Genève devra se maintenir dans le top 10 mondial (sa prouesse actuelle) et, surtout, survivre à un véritable parcours du combattant. Ouvert seulement à dix nations (dont le pays hôte), le tournoi olympique s’offrira aux sept meilleurs teams issus des deux derniers Mondiaux (Bâle où la Suisse a échoué au 8e rang et Edmonton en 2017) et réservera deux ultimes places lors d’un tournoi de «repêchage» en décembre 2017.

Les bouchées doubles

En attendant, c’est à Flims, lors des championnats nationaux (14-21 février), que Benoît Schwarz et ses coéquipiers brigueront leur ticket pour les Mondiaux d’Edmonton en défiant une fois encore Adelboden, leur meilleur ennemi. Une compétition couperet, une pression psychologique qui les oblige depuis le début de la saison à mettre les bouchées doubles à l’entraînement. «On ne souffre pas mais on s’investit à fond», dit le Genevois. Que peut-on leur souhaiter pour 2017? «Du plaisir et une bonne préparation, c’est tout ce que je demande», répond-il, convaincu qu’ils ont tout pour réussir.

Déjà quatre fois aux JO!

Si le CC Genève n’a pas encore atteint son Graal olympique, Benoît Schwarz a déjà goûté quatre fois à la fièvre des Jeux! A Turin et à Londres en tant que spectateur, à Sotchi comme remplaçant et à Rio dans la peau d’un volontaire. Des souvenirs grandioses qui avivent encore son désir de participer à ceux de Pyeongchang. Pour de vrai cette fois-ci!

En 2014, Benoît Schwarz avait été enrôlé par le coach national pour épauler le CC Adelboden, le bourreau des Genevois. Un lot de consolation empoisonné? «Non, je l’ai pris comme une marque de reconnaissance personnelle, de respect envers notre jeune équipe. Là-bas, j’ai beaucoup appris, j’ai mesuré la véritable dimension de l’événement. C’est énorme», répond-il.

A Sotchi, le remplaçant n’avait pas fait que de la figuration. Mais sur la glace, le dépanneur n’avait pu empêcher la Suisse de terminer 8e du tournoi, loin du podium. «Etre aux Jeux, c’est cool, mais y faire une mauvaise performance, ce n’est pas très fun», résume-t-il. Depuis, sa résolution s’est affermie et elle est aujourd’hui affirmée: «On ne veut pas se rendre à Pyeongchang juste pour y aller…»

En cela, le curleur genevois est sur la même longueur d’onde que l’ambitieux Lucas Tramèr, qu’il a suivi de près à Rio en fonctionnant comme volontaire au centre d’accueil de l’aviron. «De ma terrasse, j’avais vue sur le bassin olympique, mais c’est sur mon smartphone que j’ai vu la finale de Lucas. J’étais à l’entraînement au fitness! Son titre est digne d’éloges. Oui, il fait envie…» P.B. (TDG)