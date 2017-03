Bencic veut rebondir en région parisienne

Croissy-Beaubourg, en région parisienne. L’adresse n’est pas vraiment courue par les stars du tennis. Son tournoi, l’Engie Open de Seine-et-Marne, non plus. Encore moins au moment où les trois quarts des actrices de la planète «balle jaune» ont les yeux rivés sur Miami. Et pourtant, c’est bien sûr les courts indoor des lieux que Belinda Bencic – 20 ans depuis le 10 mars – tentera, si ce n’est de relancer sa carrière, au moins de lancer concrètement sa saison.

Oui, moins de trois jours après avoir été éjectée de l’épreuve floridienne, l’ancienne No 1 mondiale juniors, lauréate de Roland-Garros et de Wimbledon dans cette catégorie d’âge, a obtenu une «wild card» pour le tableau parisien. La surprise est considérable, cette compétition ITF dotée de 60 000 dollars étant loin des affiches prestigieuses que l’on promettait à la Saint-Galloise il y a encore treize mois, lorsqu’elle s’était installée au 7e rang WTA, meilleur classement de sa jeune carrière.

Seulement voilà, que d’eau (et quelques larmes?) a coulé sous les ponts depuis. Et surtout beaucoup de défaites, souvent plus déroutantes les unes que les autres, sont venues écraser les certitudes de «BB», qui donne parfois l’impression d’avoir dilapidé son talent et son potentiel du jour au lendemain. Propulsée hors de sa zone de confort par quelques pépins physiques et désormais minée par une confiance en berne, la jeune femme est donc à la recherche de son jeu, de son «je» et du plaisir qui semblait être son guide, son fil conducteur, à son arrivée chez les «grandes». Peut-elle en retrouver une partie à Croissy-Beaubourg, où Océane Dodin, Pauline Parmentier et Laura Robson sont notamment censées compléter le tableau?

Tout cela n’a rien d’évident, l’éclaircie attendue depuis le mois de janvier tardant à s’inviter dans son tennis. Et dire que le mois dernier, l’ensemble de l’équipe de Suisse de Fed Cup se disait stupéfait par le niveau affiché par Belinda Bencic durant la semaine précédant le 1er tour contre la France… Mais si elle a bien qualifié son pays pour les demi-finales en battant… Parmentier, elle qui se situe à présent au 135e rang WTA ne parvient pas à retranscrire en match ce qu’elle présente à l’entraînement.

Voilà qui ne fait que renforcer ses frustrations et entretient le doute dans son esprit. À l’heure qu’il est, son classement ne lui permet pas d’entrer dans les tableaux de Roland-Garros et de Wimbledon, deux tournois qui lui tiennent à cœur. Belinda Bencic n’a donc plus le choix. Elle doit courir les épreuves, y compris les plus modestes, pour tenter de se reconstruire. Aussi car la demi-finale de Fed Cup en Biélorussie a lieu dans trois semaines. Reculer pour mieux sauter; et si la Seine-et-Marne n’était finalement pas un nouveau tremplin?

