Bencic contre Mladenovic: une amitié à l’épreuve de la Fed Cup

Elles sont, pour ainsi dire, «copines comme cochons». Rares, d’ailleurs, sont les entrevues au cours desquelles l’une n’évoque pas l’autre. Entre Belinda Bencic (20 ans) et Kristina Mladenovic (24 ans), l’amitié n’est pas feinte. Elle est solide, concrète, appelée à durer. «Comme une famille», écrit la Française sur les réseaux sociaux. Or ce lien, quelque peu inédit sur le circuit, sera mis à l’épreuve de la Fed Cup ce week-end, les deux femmes étant appelées à se croiser samedi au 1er tour dans le chaudron de Palexpo. A travers ce Suisse-France explosif, ce bras de fer «Beli» contre «Kiki» catalyse les regards. Les complices de toujours seront ennemies d’un jour et aucune des deux principales concernées n’abordera ce duel avec le sourire, car tout le monde s’accorde à le dire, elles y comprises: affronter un ami(e) est de nature à faire perdre la tête, parfois. Et son tennis, aussi.

«Des choses de filles»

Dans le cas présent, l’une sait tout de l’autre et vice versa. Pour mieux comprendre le contexte, il faut remonter deux ans en arrière, moment où l’on déniche le faire-part de naissance de cette amitié liant deux jeunes femmes aux parcours assez semblables et qui, depuis lors, partagent toutes leurs vacances, que ce soit aux Maldives ou à Paris. C’est en été 2015 que «Beli» et «Kiki» se sont rapprochées.

«On avait souvent parlé ensemble par le passé, mais tout a changé depuis notre confrontation à Bois-le-Duc en 2015, expliquait il y a peu la Saint-Galloise dans le Tages-Anzeiger. Nous sommes dès lors restées en contact et nous avons joué le double à Washington (ndlr: où elles ont gagné le titre!). Pendant cette semaine-là, nous nous sommes aperçues que nous étions sur la même longueur d’onde, que nous avions les mêmes aspirations. Nous pouvons parler de tout et… des choses de filles aussi!» Elles ont également l’occasion de causer de leurs passes d’armes du passé, car pour s’être déjà affrontées à deux reprises sur les courts de la WTA, puis une fois en Hopman Cup au début de l’année, la Saint-Galloise et la Nordiste – qui s’est offert les deux derniers matches – savent ce qui les attend: un affrontement haché, tendu, encore plus peut-être en raison de la pression «nationale» qui pèsera sur leurs épaules.

Pression libératrice?

Une pression qui pourrait néanmoins tout changer, à en croire Marc Rosset. Lui qui ne supportait pas de croiser le fer avec un pote sur le circuit – Goran Ivanisevic, par exemple – a en revanche toujours su se transcender lorsqu’il devait le faire sous la bannière nationale, en Coupe Davis ou aux JO. «Peut-être parce que d’autres choses entrent en jeu, comme le fait que l’intérêt du pays dépasse ta propre personne, explique le champion olympique de 1992. Alors que quand j’étais sur des tournois, je ne jouais que pour ma pomme, je me retrouvais là à défendre la Suisse. En plus, aux changements de côté, j’avais le capitaine et les collègues qui me parlaient, je ne me concentrais pas sur qui se trouvait de l’autre côté du filet. Mais je vous le concède, affronter un copain n’est franchement pas super à vivre.»

Samedi, «Beli» (WTA 81) et «Kiki» (WTA 31) ne diront pas le contraire. Avant même d’entrer sur le court genevois, elles savent pertinemment que c’est à celle qui arrivera à prendre place dans le cerveau de l’autre que reviendra leur affrontement. Tout en souhaitant qu’une fois sorties de Palexpo, elles pourront reprendre leur vie en commun. Histoire, notamment, d’ajouter encore une multitude de clichés de leurs vacances et de leurs soirées sur la Toile.

Entraînement public L’entraînement public de l’équipe de Suisse a lieu cet après-midi à Palexpo, de 16 h à 19 h 30. Entrée évidemment gratuite.

(TDG)