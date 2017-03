Belle démonstration des Rockets

Houston a basculé en mode play-off dimanche. Clint Capela et ses coéquipiers ont livré une performance de choix face à Oklahoma City, peut-être son adversaire au premier tour des séries finales.

Les Rockets se sont imposés 137-125 à l'issue d'une rencontre parfaitement maîtrisée. Le score ne reflète pas vraiment la physionomie de ce match. Houston avait déjà forcé la décision à la pause avec un avantage de 20 points (79-59) acquis notamment grâce à un 71 % de réussite au tir.

Clint Capela a, une fois de plus, parfaitement tenu son rôle. Aligné durant 22 minutes, le Genevois a inscrit 11 points - 5 sur 6 au tir et 1 sur 2 au lancer franc - et a capté 9 rebonds pour un différentiel de 17, le plus élevé parmi les titulaires des Rockets.

Quatrième victoire de rang

Malgré son 36e triple double de la saison (39 points/11 rebonds/13 assists), Russell Westbrook n'a pas vraiment pesé sur ce match. Le collectif des Rockets, emmené par un James Harden très altruiste, était beaucoup trop fort pour un Thunder dépassé dans tous les secteurs du jeu.

Comme Houston qui a cueilli une quatrième victoire de rang, Golden State surfe sur une très belle vague. Victorieux 106-94 de Memphis, les Warriors ont gagné un septième match de suite pour consolider leur première place de la Conférence Ouest devant San Antonio et Houston. Et tout cela malgré l'absence de Kevin Durant. (afp/nxp)