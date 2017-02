Bacsinszky: «Il faut aller sur le court pour gagner»

La Fed Cup est presque sur des rails. C'est en effet sur le coup de midi que le tirage au sort de la rencontre Suisse-France (samedi et dimanche à Palexpo) s'est tenu. Et après les remerciements d'usage entre sponsors et autorités - dans un anglais parfois très approximatif - le capitaine helvétique Heinz Günthardt n'a pas réservé de surprise, puisqu'il a maintenu Belinda Bencic comme titulaire aux côtés de Timea Bacsinszky.

La qualité des entraînements de la Saint-Galloise a suffi à convaincre le Zurichois de lui donner sa chance. Logique, sans doute. «Même si nous avions le choix du roi avec trois joueuses capables de battre n'importe qui», confiait-il.

Charge reviendra toutefois à la Vaudoise d'ouvrir les feux ce samedi à 14 h contre Alizé Cornet. Puis se tiendra «la» rencontre du week-end entre les deux meilleures amies, Belinda Bencic et Kiki Mladenovic. «J'aurais préféré jouer en 2e, souriait Timea, notamment car Belinda souhaitait commencer. Mais ça ne change rien au final. Le but est de tout donner pour gagner.» La No 1 helvétique se méfie de Cornet, «une joueuse très complète, qui cherche constamment à surprendre.»

Sur ses gardes, Belinda Bencic l'est tout autant avant ses retrouvailles avec sa grande amie Kristina Mladenovic. Leur dernière rencontre, disputée (et perdue) au début de l'année en Hopman Cup, peut lui servir de base de travail pour aborder ce match le mors aux dents. «À moi de mieux servir et de mieux retourner, surtout», souligne la Saint-Galloise.

Et au public de Palexpo de la pousser vers la victoire. «Je me souviens de l'ambiance de Lucerne l'an dernier et j'espère qu'on aura la même ce week-end», concluait Belinda. (TDG)