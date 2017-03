Après avoir reconstruit Carouge, il veut «faire briller l’Etoile»

Le contraste est saisissant. Lorsque Claudio Morelli a posé son survêtement de technicien à la Fontenette il y a six mois, tout, sur place, respirait le mal-être. Etoile Carouge pointait au dernier rang de première ligue, Eric Severac venait d’être démis de ses fonctions et le président Pierre-Alain Brodard avait la tête sous l’eau. «L’équipe est déséquilibrée, il y a des manques partout, soufflait ce dernier dans nos colonnes. Nous sommes dans une spirale négative avec l’impression que tout se ligue contre nous. Quand tu es au fond du bac, comme c’est notre cas, tu ne vois plus la lumière…»

Il a fallu attendre que Morelli débarque pour que quelqu’un trouve l’interrupteur. Depuis que l’ancien entraîneur de Vernier et Bernex s’occupe d’eux, les Stelliens ont joliment redressé la tête. D’abord en quittant la zone rouge, puis en se retrouvant à flirter avec la première partie de tableau. Mieux, alors que se pointe le derby contre Lancy (ce vendredi à 20 h à la Fontenette), ils sourient à nouveau. Quand on vous dit que le contraste est saisissant…

Place à la conquête!

Claudio Morelli (45 ans), lui, ne juge pas ce qui a été fait avant qu’il n’arrive à Carouge, mais sans doute est-il conscient des bienfaits de sa méthode, qui s’est mise en place en passant par un gros travail sur l’état d’esprit de sa troupe. «Chacun devait prendre ses responsabilités, assure-t-il. Qu’avons-nous fait de faux jusque-là? Que pouvons-nous faire pour redresser la situation? Comment nous remettre en question? L’aspect mental prend un poids important dans le football. Il fallait pouvoir répondre aux défis qui nous attendaient.»

Sur le plan du football pur, l’ex-modeste joueur de Donzelle («Ce n’était franchement pas le meilleur», se souvient l’un de ses coéquipiers) n’a pas attendu pour abattre la carte offensive. A ses yeux, Etoile Carouge se devait d’aller chercher plus haut ses adversaires, de prendre aussi ses responsabilités dans le jeu. Bref, de se montrer conquérant. Et petit à petit, la sauce a pris. «J’ai vu de très bonnes choses à la fin du premier tour, mais il y a encore beaucoup de travail, admet ce fan de l’Inter Milan. La semaine dernière à Martigny (ndlr: défaite 4-2), on a par exemple manqué de rigueur.»

Retrouver une vraie place

Tout n’est pas parfait, on l’a compris, mais Carouge respire enfin. Certainement parce qu’admiratif de Marcelo Bielsa et José Mourinho – deux techniciens qui, pourtant, ne se ressemblent pas – son coach a mis tous les atouts de son côté pour réussir dans sa tâche. Depuis le 29 septembre, date de sa nomination, il insuffle son cœur et sa passion dans le projet. Sans rien se refuser. «A terme, j’aimerais que le club retrouve sa vraie place dans le foot suisse et celle-ci n’est assurément pas en première ligue Classic, insiste celui qui travaille dans une banque privée. Il faut refaire briller l’Etoile. On doit avancer avec cette idée en tête. En cette dernière partie de saison, nous devons prendre chaque match comme une finale.»

Sauf, peut-être, contre Lancy, justement. «Notre adversaire de ce soir est leader au classement, alors je crois surtout que mes joueurs n’auront rien à perdre, qu’ils devront se faire plaisir, pose Claudio Morelli. Il n’y a aucune crainte à avoir face à cette belle équipe.»

Au-delà de ce derby, le technicien carougeois tient à mettre en exergue le «formidable potentiel de footballeurs existant dans notre région». Il dit aussi vouloir que «cessent les querelles de clocher dans le foot genevois afin que celui-ci avance concrètement». Et n’hésite pas à rendre hommage à son homologue lancéen, Jean-Michel Aeby: «Il s’agit de quelqu’un que j’apprécie, qui a eu un magnifique parcours. Il a un grand bagage, du courage. J’espère pour lui qu’il entraînera de nouveau plus haut, à l’avenir.»

C’est sans doute également ce qu’il se souhaite.

«Un vrai passionné»

Les mauvaises langues du football local ont parfois ri de Claudio Morelli, «le seul entraîneur de 2e ligue qui venait au match en costard», avons-nous souvent entendu. Mais sans doute faut-il aller au-delà du cliché pour bien cerner le coach carougeois, tant celui-ci donne l’impression de savoir où il veut aller. Détenteur du diplôme A-UEFA, il a travaillé pour étendre ses connaissances et n’a pas hésité à voyager afin d’agrandir encore son bagage. «Lorsqu’on a une «double vie» entre son boulot et le terrain, il faut parfois faire des concessions, quelques sacrifices aussi, mais j’ai la chance que mes proches me soutiennent dans ma passion, dit-il. Mon objectif est de continuer à progresser, cela autant en termes de gestion des hommes qu’en termes de foot. Comme mes joueurs, je ne cesse d’apprendre.»

A en croire ceux qui l’entourent, la force de Claudio Morelli est justement d’être ouvert à la discussion, prompt à la remise en question. «Il est à l’écoute de ce que l’on peut lui dire et il ne laisse rien au hasard pour faire en sorte que tout fonctionne, relève Sébastien Roth, actuel coach des gardiens chez les Stelliens. Il fait peut-être plus d’analyses vidéo que certains coaches que j’ai côtoyés dans l’élite! C’est un vrai passionné qui ne compte pas ses heures. Franchement, il n’y a que du positif à dire sur lui.»

Connu pour estimer que le mandat d’un coach ne doit pas excéder trois ans dans un club – «Car les deux parties ont, au bout d’un moment, besoin de nouveauté et ne peuvent rester dans leur zone de confort» – Morelli n’en est pas (encore?) à se projeter dans le temps avec Etoile Carouge. Mais il répète son leitmotiv: «Je pars du principe que le jour le plus facile était hier. Il faut préparer le lendemain.» Histoire que celui-ci chante pour les Stelliens. A.CE. (TDG)