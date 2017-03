Après Pep, Tito, Tata et Luis, «Lulu»?

Une vie sans rêve est une vie vide de sens, paraît-il.

Alors on va rêver. Très fort. Trop fort, peut-être, mais cela ne nous coûtera rien. Alors que Luis Enrique – qui n’entretient pas de grandes relations avec Lionel Messi – a juré qu’il ne passerait pas une saison de plus sur le banc de Barcelone, pourquoi le club catalan ne se tournerait-il pas vers… Lucien Favre pour reprendre le flambeau et imposer sa science du beau jeu afin de bercer à son tour le Camp Nou?

La question peut surprendre, mais à force de réaliser de petits miracles partout où il passe – et c’est encore le cas avec Nice – le Vaudois ne peut échapper aux radars «blaugrana». Soyons donc fous: après Pep (Guardiola), Tito (Vilanova), Tata (Martino) et Luis (Enrique), place à «Lulu», qui se retrouverait ainsi enfin à la tête d’un vrai grand club!

On peut toutefois craindre que notre songe ne soit pas pris en considération par les dirigeants du «Barça», qui semblent davantage enclins à se tourner vers un «produit» latino ou un ancien de la maison.

Voilà pourquoi la cote de Jorge Sampaoli, ex-sélectionneur du Chili et actuel coach de Séville, est énorme pour reprendre le poste qu’occupe Luis Enrique. Entraîneur d’Everton, mais surtout ex-joueur d’un FC Barcelone auquel il avait offert – d’une frappe surpuissante – sa première Coupe des champions en 1992, Ronald Koeman figure également parmi les papables.

D’autres noms circulent, tels ceux d’Ernesto Valverde (Athletic Bilbao), d’Eusebio Sacristan (Real Sociedad) ou de Xavi, qui deviendrait une sorte de «Guardiola bis». D’aucuns envoient encore Laurent Blanc (quelle hérésie!) ou Jürgen Klopp en Catalogne.

Mais on attend que la rumeur Favre gonfle. Car une chose est sûre: contrairement à Luis Enrique, «Lulu» ne prendra jamais Messi pour un lent terne.

(TDG)