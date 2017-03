Anna Veith a été opérée avec succès

L'opération qu'Anna Veith a subie au genou gauche s'est parfaitement déroulée. L'Autrichienne pourra rechausser des skis dans environ six mois selon le Dr Christian Hoser, qui a pratiqué l'opération.

La double lauréate du classement général de la Coupe du monde (2013/2014 et 2014/2015), dont la participation aux JO 2018 n'est pas remise en cause, ne va de toute façon pas précipiter les choses. «J'ai appris cela de ma précédente blessure. J'ai déjà tout gagné, et peux me concentrer sur ma convalescence. La motivation est là, sans elle je n'aurais pas fait tout cela», a-t-elle expliqué.

Anna Veith (27 ans) a dû repasser sur le billard en raison d'une inflammation chronique au tendon rotulien de l'autre genou, qui l'a contrainte à mettre un terme à sa saison.

La Salzbourgeoise avait déjà été privée de compétition après une chute à l'entraînement en octobre 2015 à Sölden, qui lui avait valu des déchirures des ligaments croisés antérieurs, du ligament latéral interne, du tendon rotulien et des ménisques du genou droit. Elle avait effectué son retour à la fin décembre à Semmering. (ats/nxp)