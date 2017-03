Andrighetto et Streit font leurs valises

Sven Andrighetto a peut-être trouvé un terreau plus fertile pour poursuivre son aventure outre-Atlantique. L'attaquant, qui aura 24 ans le 21 mars, a été envoyé au Colorado en échange du Norvégien Andreas Martinsen.

Montréal pas convaincu

Le Zurichois a disputé 83 matches avec Montréal. Il a inscrit 11 buts et 17 assists avec le Canadien, mais seulement deux buts et six assists cette saison. Que ce soit avec Michel Therrien ou le nouvel entraîneur Claude Julien, l'attaquant n'a pas trouvé grâce aux yeux des dirigeants de la franchise québécoise.

S'il ne convainc pas du côté de l'Avalanche, il sera envoyé en AHL dans le club-ferme des San Antonio Rampage. Mais comme le club basé à Denver tente de reconstruire, il pourrait bien avoir sa chance.

Direction Tampa Bay

Par ailleurs, les Flyers ont également échangé Mark Streit aujourd'hui: ce dernier partira donc pour Tampa, en Floride, prochainement.

(ats/nxp)