Ammann finit 24e à Lillehammer

Ammann a fini 24e aux qualifications pour atterrir à 131,5 m, sur un tremplin dont il détient toujours le record avec 146 m.

Gregor Deschwanden (35e avec 125,5 m) et Killian Peier (40e avec 117,5 m) ont également assuré leur qualification, contrairement à Andreas Schuler (94 m). Le meilleur saut de ces qualifications a été obtenu par l'Allemand Markus Eisenbichler avec 140,5 m. Il a volé six mètres plus loin que son compatriote Richard Freitag (2e).

Cette étape fait partie de la nouvelle tournée norvégienne RAW AIR, dotée de 60'000 francs pour le vainqueur et emmenée par l'Autrichien Stefan Kraft, vainqueur dimanche à Oslo devant l'Allemand Andreas Wellinger. (si/nxp)