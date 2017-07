Albane Valenzuela finit à la deuxième place

La pression a eu raison d'Albane Valenzuela au championnat d'Europe des amateurs à Lausanne. La Genevoise de 19 ans, favorite de l'épreuve et confortablement installée en tête après trois tours, a complètement perdu ses moyens samedi et a dû se contenter de la deuxième place derrière la Française Agathe Laisne.

La nouvelle championne d'Europe accusait pourtant pas moins de... huit coups de retard sur Valenzuela au départ de cette dernière journée, qu'elle a effacés avec brio en rendant une carte de 67 pour terminer à huit sous le par. Soit un coup de moins que la Genevoise, laquelle a clairement effectué son plus mauvais parcours des quatre jours (76, soit 4, contre 70, 67 et 68 aux tours précédents).

Celle qui figure à la troisième place du classement mondial des amateurs et avait été révélée au public aux JO de Rio 2016 (21e) n'a devancé que d'une unité la Vaudoise Morgane Métraux, qui a su conserver sa troisième place grâce à une carte de 69.

Sa soeur Kim Métraux ( 2) a pris le 21e rang, Vanessa Knecht et Gioia Carpinelli ( 5) le 36e et Victoria Monod ( 8) le 57e. En dépit de la déception provoquée par l'effondrement de sa leader, l'équipe de Suisse, avec deux filles sur le podium et six au total ayant franchi le cut, peut tirer un bilan plus que positif de ce championnat d'Europe. (si/nxp)