Alan Roura: «La solitude, c’est parfois lourd à supporter»

Il a fallu essayer plusieurs fois, vendredi matin, avant de pouvoir l’atteindre sur son bateau au sud-est de l’Australie, tout près de quitter l’océan Indien et d’attaquer le Pacifique. Les conditions musclées du moment, après quarante-sept jours de course, obligent Alan Roura à la plus grande vigilance sur La Fabrique, l’un des plus anciens bateaux de la flotte du Vendée Globe.

Douzième du classement provisoire, le Genevois de 23 ans, plus jeune concurrent de l’histoire de la course en solitaire autour du monde, étonne par son sang-froid, sa stratégie engagée mais prudente, ses capacités à anticiper les dépressions sur un bateau vieux de seize ans mais encore terriblement efficace, même dans la tourmente. Avec le budget le plus bas du Vendée Globe (400 000 euros!), Alan réalise un petit miracle. A la veille de Noël, le Versoisien livre ses joies, ses peines, ses moments de solitude et ses objectifs à court terme.

Alan, est-ce que tout se passe comme vous l’espériez depuis le départ des Sables-d’Olonne?

Oui, je suis pas trop mal placé. On se tire la bourre avec plusieurs concurrents. C’est stimulant, et je fais tout mon possible pour ne pas être décroché et gagner encore une ou deux places. C’est important de se fixer des objectifs pour combattre la solitude.

Justement, cette solitude, elle vous pèse?

Des coups de mou, j’en ai parfois. Plus moral que physique d’ailleurs. Il faut l’accepter, mais ça commence à être lourd à supporter. Aujourd’hui, dans la grisaille ambiante, je suis un peu triste. Depuis quelques jours, ça secoue beaucoup. J’ai fait trois changements de voile depuis ce matin. Avec la fatigue qui s’accumule, il faut tenir le coup.

Vous arrivez à dormir, à vous reposer?

Je dors pas trop mal ces jours. Je viens de faire une nuit de 4-5 heures de sommeil. Je dois accumuler des réserves car je vais avoir de belles dépressions à affronter dans le Pacifique. Pour le moment, je tiens mes quinze nœuds de moyenne, c’est parfait.

Et le bateau de Stamm, il tient le coup aussi, lui!

Et comment. Il m’étonne tous les jours, mon «Superbigou». C’est un bateau de légende. Il a un potentiel fantastique. Il tient bien la mer. Il est simple, mais aussi très exigeant physiquement. Toutes les drisses se trouvent au pied du mât. Il faut constamment aller devant. Je dois me battre, tenir, prendre des forces. Etre là aujourd’hui, dans le Sud, à l’entrée du Pacifique, avec un gamin comme skipper et aussi bien placé, c’est génial!

Comment allez-vous passer Noël et entrer dans la nouvelle Année?

Tout seul! (il rit). Je vais avoir de petits messages de mes proches, mes parents, ma famille et ma compagne, Aurelia, si présente même loin de moi. J’ai emporté des petits cadeaux dans mon sac. Je vais écouter de la musique, boire une tasse de rhum et passer une petite soirée en solitaire. Pour tout dire, pour moi, Noël, c’est plutôt le chalet, le ski, la montagne. Là, dans le Sud, c’est l’époque de la régate Sydney-Hobart. Nouvel-An? Cela nous rapproche de l’arrivée. Le plus beau cadeau, tout de suite, c’est prendre la onzième place au classement.

Avez-vous des contacts avec les marins les plus proches?

Oui, on échange beaucoup avec Eric Bellion (sur Comme un seul homme). On se tire la bourre, mais on se donne des conseils. On reste adultes devant nos décisions, surtout qu’une grosse dépression arrive. Comme moi, Eric est un aventurier. Il aime se battre dans l’adversité. La dernière tempête a été très violente et dure à franchir avec des creux de 8-10 mètres!

En tête, on a quatre bateaux de la nouvelle génération avec des hydrofoils. Un commentaire?

On a surtout quatre marins extraordinaires à bord. Pour les foils, je reste encore sceptique. Allez, ciao, et bon Noël! (TDG)