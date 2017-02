Ajoie enfonce un peu plus Martigny Red Ice

Ajoie enchaîne les victoires. Face à Martigny Red Ice, les joueurs de Gary Sheehan ont déroulé pour l'emporter 5-1 et mener 3-0 dans la série.

Les Jurassiens poursuivent leur travail de sape sur des Octoduriens qui doivent faire face à des changements en coulisses. Après avoir congédié Matjaz Kopitar pour le remplacer par Adrien Plavsic, les Valaisans ont appris que leur homme fort, le Russe Andrey Nazheskin, se retirait après avoir investi cinq millions de francs et qu'il vendait ses parts.

Le changement d'entraîneur n'a pas eu l'effet escompté et le champion a fait ce qu'il fallait pour prendre rapidement les devants. Un succès qui offre trois pucks de match à Ajoie qui peut se qualifier pour les demi-finales vendredi à domicile.

Au bord du gouffre

Rapperswil mène également 3-0 dans sa série face à Olten. Les Saint-Gallois se sont imposés 4-1. Le Canadien Dion Knelsen a été de tous les bons coups en marquant un but et en délivrant trois assists. On se demande si Bengt-Ake Gustafsson trouvera les bons mots pour relancer son équipe au bord du gouffre.

Langenthal, leader de la saison régulière, n'est lui aussi plus qu'à un succès des demi-finales. Les Bernois ont chichement battu Thurgovie 3-1. C'est sur une double supériorité qu'Arnaud Montandon a pu inscrire le 2-1 décisif à la 54e.

Aux Mélèzes, La Chaux-de-Fonds a dû travailler pour venir à bout de Viège 3-2. Les Neuchâtelois, menés 2-1, ont cravaché pour revenir. C'est Bonnet qui a tout d'abord égalisé à la 45e, puis Forget qui a profité de deux minutes à 5 contre 3 pour trouver la faille à la 56e. Les Abeilles virent donc en tête 2-1 dans la série, mais ils se déplacent à Viège vendredi. (ats/nxp)