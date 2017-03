A Presinge, pour cent dossards de plus!

Une semaine après le Derby des Bois, c’est du côté de Presinge que la cohorte des coureurs genevois battra la semelle ce week-end. Certains le feront déjà samedi après-midi, faute de s’être inscrits à temps. On les sait prêts à faire la queue, pour cent dossards de plus! Les derniers encore à saisir avant le coup de pistolet dominical du starter.

A Presinge, c’est pour la beauté du sport que les organisateurs limitent la participation à 1200 concurrents et parodient Jack London en offrant un rab de dossards. «Nos infrastructures villageoises ne nous permettent pas d’accueillir plus de coureurs, explique Xavier Chenevas. Notre priorité, c’est que l’épreuve se déroule dans les meilleures conditions possibles. Quitte à refuser du monde, comme l’an dernier.»

La recette de ce succès populaire est simple. Elle tient à la qualité du parcours, roulant et dépaysant, et à une organisation sans chichi. Elle a surtout le goût du terroir et le parfum de l’embrocation.

43e Tour de Presinge

Horaire 9 h 30: poussin(e)s (2 km). 9 h 50: écolier(e)s A et B (2 km). 10 h: walking (7,2 km). 10 h 20: cadet (t) es B (2,650 km). 11 h: cadet (t) es A, juniors, femmes et hommes (5 km). 12 h: femmes et hommes (10 km).

Inscriptions Samedi, de 14 h à 17, à la salle communale de Presinge.

(TDG)