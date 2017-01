A Addis-Abeba, Tadesse Abraham se met au défi

«Je suis comme un ouvrier ou un employé de bureau. Le matin, je me lève et je pars au travail», dit-il en bouclant sa valise comme s’il emportait sa musette ou son attaché-case! Mais à ce quotidien ordinaire et laborieux, Tadesse Abraham ajoute une singularité qui n’en fait pas un papa comme les autres. Le marathonien genevois s’envole aujourd’hui pour Addis-Abeba et un nouveau camp d’entraînement de… quatorze semaines! «C’est toujours dur de quitter ses proches pour une si longue période, mais j’ai l’esprit tranquille. A un petit copain qui l’interrogeait, Elod a expliqué que je partais pour battre le record d’Europe du marathon. Mon fils sait que je ne l’abandonne pas, il est mon plus grand fan!»

En embarquant pour l’Ethiopie, Tadesse Abraham ouvre officiellement la route de son nouveau défi. Peut-être l’ultime. La marche suprême. Le 23 avril, au pied de Big Ben, le recordman suisse espère être à l’heure au rendez-vous qu’il s’est fixé. Son ambition n’est pas secrète. A Londres (qu’il rejoindra en droite ligne d’Addis-Abeba), il courra après les 2 h 06’10 du Turc d’origine kényane Kaan Bilen Özbiden. C’est trente secondes de mieux que son record personnel, établi en 2016 à Séoul (2 h 06’40). Une marge à la fois minime et énorme! «C’est faisable mais cela va me demander beaucoup d’efforts», dit-il.

«Mes cadeaux de Noël»

C’est bien pour cela que le Genevois retourne sur les hauteurs d’Entoto, dans le groupe dirigé par Gemdu Dedafo. Pour fuir l’hiver helvétique. Pour «bouffer» des kilomètres. Pour se tirer la bourre avec l’Ethiopien Lemi Berhanu, le récent vainqueur du marathon de Xiamen, ou son compatriote Sisay Lemma, 4e à Berlin, qui a intégré l’équipe cette année. Une immersion totale, une préparation sans concession. «Là-bas, je suis les directives du coach. Il me connaît, il sait ce qui est bon pour moi, je lui dois beaucoup», dit-il avec reconnaissance. L’an passé, ce régime spartiate lui a valu monts et merveilles. Un record national, deux titres européens et un diplôme olympique!

Ces derniers jours, après une dernière «pige» à Bolzano et un 5e rang flatteur sur 10 km, Tadesse Abraham s’est offert du bon temps en famille. «J’avais besoin de souffler un peu. En Italie, j’ai éprouvé moins d’émotions en course», explique-t-il. Le héros de l’Escalade avait terminé l’année en trombe et en transe, galvanisé par les encouragements de ses supporters. Ses succès urbains – «mes cadeaux de Noël», dit-il – lui ont fait chaud au cœur et ont mis du beurre dans ses épinards. Pour gérer sa petite entreprise, il s’est assuré les services d’un agent. «Comme ça, je peux me concentrer à fond sur la course.»

Mélancolie et excitation

Entre deux Noëls, entre la dinde du 25 décembre et le pain rituel du 7 janvier orthodoxe, Tadesse Abraham a peu couru. «Un peu à St-Moritz, mais il faisait trop froid! J’ai préféré être proche de ma famille, accompagner mon fils dans ses sorties à ski ou à patins à glace.» A l’heure de la séparation, deux sentiments se bousculent. Une certaine mélancolie et beaucoup d’excitation. Il ne part pas en terre inconnue, il sait la compréhension des siens. «Là-bas, c’est l’été! Je vais gentiment m’acclimater avant de me joindre au groupe. Je me réjouis de me remettre en course, Londres est un beau défi», dit-il. Tade est prêt à le relever.

