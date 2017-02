A 17 ans, Camille Rast skie sur les traces de Lara Gut, son idole

Regardez-la bien, vous allez la revoir! On la compare déjà à Lara Gut. Elle n’a d’ailleurs pas été loin, à 17 ans, de remporter, comme la Tessinoise à Val d’Isère à son âge, sa première médaille dans la cour des grandes. Plus jeune participante de ces championnats du monde de Saint-Moritz, Camille Rast a échoué, hier, au pied du podium. Pour vingt et un centièmes…

C’est elle, la «gamine», qui a eu l’honneur, sous un soleil radieux, d’ouvrir le bal des Suisses dans l’épreuve du Team Event. Si elle a apporté, en huitièmes de finale, le premier point à son pays face à la Croatie, cette adolescente au tempérament de feu a dû tirer sa révérence, lors du duel pour le bronze, devant l’expérimentée Maria Pietilä Holmner (30 ans). Face aux Suédoises, avec Wendy Holdener, Luca Aerni et Reto Schmidhauser, les Helvètes sont malheureusement tombés sur plus fort qu’eux. Comme ce fut le cas en demi-finale contre la Slovaquie, après avoir écarté le Canada. C’est la France d’Alexis Pinturault et de Tessa Worley qui a décroché sa première médaille de la quinzaine, un titre consacrant une équipe en or.

«Même si on n’est que quatrièmes, cela a été pour moi une bonne expérience, avec une belle équipe, où on s’est poussé les uns et les autres», s’est exclamée la benjamine, qui regrettait juste d’avoir commis des erreurs «où il ne fallait pas».

«Vedettes de demain»

Pour ses premiers Mondiaux à ce niveau, celle qui avait obtenu un ticket chic en janvier à Kronplatz avec un neuvième rang en géant n’a aucune pression. Dans les Grisons, la Valaisanne a surtout pour mission de skier comme elle le sait. Comme en Coupe d’Europe, en se faisant plaisir et en ouvrant grand ses yeux en prévision des futures grandes compétitions.

«Au début, on se détestait, se rappelle sa camarade d’OJ (Organisation Jeunesse), Mélanie Meillard, plus âgée d’une année. Quand tu es toute petite, à neuf ou dix ans, tu juges facilement les autres, tu es vite jalouse. Mais après, lorsqu’on a commencé à obtenir des résultats, à progresser toutes les deux en même temps, on est devenues vraiment des amies, même si en compétition c’est du chacun pour soi.»

Pour Urs Lehmann, président de Swiss Ski, «ces deux-là font partie des vedettes de demain», c’est une évidence. «C’est chouette de se retrouver ici avec Mélanie, avec laquelle j’ai commencé à skier. On a effectué un bon bout de chemin ensemble avant d’arriver à Saint-Moritz. C’est un plaisir aussi de pouvoir glisser notre petit accent valaisan au milieu des Suisses alémaniques», s’esclaffe la skieuse de Vétroz qui aime bien, aussi, se changer les idées dans la nature ou aller faire des courbes toute seule dans la neige.

«De toute manière, je ne m’attendais pas du tout à être là», renchérit Camille, consciente que c’est plus tard qu’on comptera sur elle pour décrocher la lune et briller au milieu des étoiles. «Mais ne me demandez pas de courir avec le frein à main non plus, ce n’est pas mon genre, sourit-elle. Je suis quelqu’un qui en veut beaucoup, qui cherche constamment la perfection, même si cela me joue parfois des tours.» Très exigeante avec elle-même, il arrive d’ailleurs souvent à cette compétitrice hors pair de se fâcher quand cela ne va pas comme elle l’entend.

A son âge, on rêve forcément de vivre cette vie-là, au milieu des stars: «C’est vrai que quand je vois toutes ces championnes ici devant moi, cela donne envie d’y arriver, reconnaît-elle. Mais je ne me prends pas trop la tête pour autant. J’ai encore le temps.»

En poster dans sa chambre

La jeune Valaisanne aux cheveux tressés, qui participera demain au géant féminin avec Mélanie Meillard, ne tire cependant aucun plan sur la comète. «Il y a eu de bons résultats jusqu’à maintenant, avec six médailles, mais il ne faut pas rêver, et voir ce qui est réalisable ou pas pour aller de l’avant. On a vu avec Lara, tout peut changer très vite, avec une blessure qu’on n’attend pas.» Lara Gut, c’est son idole, qui figure en poster dans sa chambre. «J’aime bien son style agressif, j’ai tendance à faire comme elle.» Camille ne cache pas qu’elle a le même caractère que la «bombe de Comano». Elle ne la connaît pas encore très bien. Mais un jour, c’est sûr, comme Mélanie, elle sera sa concurrente…

La Tessinoise opérée à Genève? Pas sûr

C’est décidé, Lara Gut va passer prochainement sur le billard. Mais la Tessinoise, qui souffre d’une rupture complète du ligament croisé antérieur, associée à une déchirure méniscale, prend toujours son mal en patience, chez elle à Comano, dans l’attente du feu vert médical. Son genou, abîmé il y a quatre jours après sa blessure à Saint-Moritz, est encore trop enflé pour être opéré.

«On le fera dès que ce sera possible», explique le Dr Olivier Siegrist, bien connu dans le milieu du sport et du ski alpin en particulier. C’est lui qui aura la mission, par le biais de son scalpel, de remettre sur pied la championne. «Ce ne sont pas des jours perdus, au contraire, précise-t-il. Si on agit trop tôt, on peut avoir des ennuis et se retrouver dans une situation embêtante cet été.»

Le chirurgien, qui en a vu d’autres, ne veut rien précipiter. «C’est une reconstruction classique du ligament croisé antérieur, explique le Genevois. Comme pour Didier Cuche, Didier Défago et Justin Murisier. Maintenant, il peut y avoir des complications, on ne sait jamais, mais c’est une chirurgie réglée qui fonctionne en général très bien.»

A un an des Jeux olympiques de Pyeongchang, le spécialiste se montre optimiste pour la Tessinoise. «C’est une combative, ajoute le médecin, qui la connaît bien. Lara m’a demandé une opération comme je sais les faire et après, c’est elle qui devra poursuivre le travail. Mais il n’y a pas de raison qu’il y ait des problèmes, elle connaît parfaitement son métier.»

Pour Olivier Siegrist, qui s’était déjà occupé de Lara Gut lorsqu’elle s’était luxé la hanche en 2009 lors d’un entraînement à Saas-Fee, le «croisé antérieur» nécessite en principe six mois d’arrêt avant de recommencer une activité de pivot. «Après, précise le docteur, cela dépend de l’athlète, de sa récupération. C’est Lara qui va décider, avec son préparateur physique et son physio, si elle est prête musculairement ou pas. Mais on ne va pas tirer des plans sur la comète.»

Il n’est pas encore certain que l’intervention soit planifiée à Genève. «On verra ce qui est plus pratique pour elle», précise le chirurgien, prêt à œuvrer. C.MA. (TDG)