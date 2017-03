Victoire et record pour Thomas Huwiler!

Printanière, allègre, enrobée de douceur, la 16e édition du Derby des Bois a ouvert la saison des courses dans le canton de bien jolie façon. Avec en prime une performance de choix sur la distance majeure, les 9,09 km, avec le record de Thomas Huwiler: le coureur du Stade de Genève, désormais triathlète, s’est imposé – avec plus de deux minutes d’avance sur Michael Fischer – en faisant un sort au record du parcours, détenu depuis 2010 par Samuel Buman et abaissé de sept secondes en 29’ 12”. Au féminin, la course est revenue à la vétérante Penuel Kiondo.

Sans un souci avec les puces électroniques de certains concurrents, qui a provoqué quelques tourments et un retard passager des épreuves, la joie de Guillaume Chevallier (32 ans) aurait été complète. Président du comité d’organisation depuis 2015, le Satignote assure la continuité familiale à Versoix: après avoir œuvré quelques années au comité, il a pris la succession de son oncle, Philippe, le créateur de la course en 2002. «Lorsqu’il a fallu trouver quelqu’un pour le remplacer, je me suis proposé», explique-t-il. La chose allait, semble-t-il, de soi…

Il est vrai que les Chevallier ne craignent pas de mettre la main à la pâte pour le Derby, que ce soit en tant que membre du comité ou simple bénévole anonyme. Nicolas, le père de Guillaume, est depuis toujours le responsable technique de la manifestation. L’homme est à tel point indispensable qu’en 2010 la course a été retardée d’une semaine en bonne partie pour cause d’indisponibilité du pape de la sono… Martine, l’épouse de Philippe et donc belle-sœur du précédent, s’occupe des stands de boissons, après avoir été responsable de la restauration.

Fils de cette dernière et de l’ancien président (vous suivez?), Gaëtan est également au comité, en charge de la communication et des médias sociaux. Il a par ailleurs disputé la course à de nombreuses reprises, montant sur le podium tant en écoliers qu’en cadets et en juniors! son (beach) volleyeur de frère, Sébastien, a également disputé l’épreuve et mis la main à la pâte comme bénévole. Et son oncle Guillaume a couru lui aussi, des cadets au court, avec deux 3es places chez les juniors au passage. Les liens des Chevallier avec le Derby sont décidément fort étroits… (TDG)