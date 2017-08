Van Niekerk n’est pas Bolt mais on attend aussi de lui des prodiges

La nature, c’est bien connu, a horreur du vide. Celui que va laisser Usain Bolt est abyssal et nul doute que son comblement demandera une montagne de prodiges. Qui a les épaules assez larges pour se coltiner une telle gageure? Les mains ne se lèvent pas spontanément. Il faut un sacré talent et pas moins de culot pour se porter candidat, pour oser assumer une telle succession. S’il n’est pas dans la nature de Wayde van Niekerk de se mettre en avant (sinon sur la piste), sa réputation l’a précédé et répond aux critères d’embauche. A 24 ans, le Sud-Africain au CV de premier de classe a le profil de l’emploi. Même si, en toute humilité, il affirme que «prendre la relève de Bolt est encore inimaginable».

Dans la bouche de Wayde van Niekerk – qui a collectionné depuis 2015 un titre mondial, une couronne olympique et le record du monde du 400 m (43’’03) – le mot «encore» n’est pas anodin. Il nuance sans interdit. Oui, le surdoué de Bloemfontein a des rêves, qu’il ne prend pas pour des réalités. Le boulot passe avant les honneurs, les actes avant les paroles. Chaque chose en son temps. «Mamie Botha», la vénérable coach de 75 ans qui l’a décoincé et révélé sur la piste, veille au grain. «A l’entraînement, elle me fait mourir. Mais pour progresser, c’est nécessaire…» dit-il. Et Bolt est le phare de sa pensée. «Il aura été pour moi une véritable source d’inspiration. Pour reprendre le flambeau, il faut apprendre de lui», répète-t-il.

Un travailleur obstiné

Emprunter sans plagier, imiter sans parodier. Et surtout, rester soi-même, voilà comment le jeune champion espère courir dans les pas de la légende. Il n’a pas son physique hors norme, son charisme et son sens du show, ce n’est pas rédhibitoire. En revanche, il a une obstination au travail que le Jamaïcain n’a jamais eue! «En course, il a son propre style. Il court comme il est, il ne bouge pas mais il fonce», commentait Leslie Djhone, le recordman de France, dans L’Equipe. Et sur le plateau de la BBC, Michael Johnson ne tarit pas d’éloges sur lui. «Oui, confirme-t-il, il peut devenir la nouvelle star de l’athlétisme.» La «Locomotive de Waco» n’est pas rancunière. Aux JO de Rio, elle a vu son auguste record du monde partir en fumée sous les coups de butoir du Sud-Africain.

C’est l’été passé que Wayde van Niekerk a littéralement explosé en reliftant au passage les codes du 400 m, cette discipline honnie, qui pousse au supplice et qu’il a appris à chérir! En faire le tour du propriétaire, c’est accepter de se brûler les jambes et les poumons. Les clés du paradis? Partir en boulet de canon, bomber à haute fréquence et terminer à l’agonie! Quand vitesse, résistance et endurance se marient pour le meilleur et sans rire. «Franchement, au-delà des 300 mètres, j’appréhende», confesse le Sud-Africain, un sprinter dans l’âme qui a déjà culbuté les barrières des 10 secondes sur 100 m (9’’94) et celle des 20 secondes sur 200 m (19’’84). Il est le seul à avoir accompli cette performance, mais cela ne suffit pas encore à en faire l’égal de Bolt!

Alors, à Londres, le Sud-Africain tente le doublé 200-400 m, comme seul Michael Johnson l’a réussi en 1995. L’IAAF a favorisé le projet en réaménageant le programme des Mondiaux. Cela frise le plan marketing. Promouvoir la notoriété du nouveau crack, en faire son nouvel ambassadeur. Bolt a offert ses bons offices en l’adoubant. «Il peut devenir mon successeur», a-t-il assuré à Ostrava, là où Van Niekerk s’est encore illustré en battant le record du monde du 300 m (30’’81) tandis que le Jamaïcain, en rodage, se complaisait dans une exhibition sur 100 m. Entre eux, pas de choc des cultures, de passation duelliste.

Sous les 43 secondes?

Ce mardi soir, au lendemain d’un demi-tour de chauffe en série du 200 m (une balade souriante en 20’’16), Wayde van Niekerk s’attaquera à son premier morceau de bravoure. Il sera coriace, car on ne lui déroulera pas le tapis rouge. Si ses rivaux historiques (Merrit et James) ont lâché la rampe, d’autres caïds ont débarqué en force, le Botswanéen Makwala et le Bahamien Gardiner en tête. Il faudra peut-être que le recordman du monde s’échappe sous les 43 secondes pour trouver la paix! Et là, il deviendrait un peu plus «boltien».

Hussein bluffe son monde et Sprunger conjure le sort

Le contraste est saisissant. On l’avait vu en perdition, proche de l’élimination en série où seul un petit miracle l’avait maintenu à flot avec son chrono de misère (50’’12). Et là, il caracole en tête alors que ses rivaux, devenus ses poursuivants, se mélangent les pinceaux dans la dernière ligne droite. Oui, hier soir, Kariem Hussein a bluffé son monde. Et peut-être lui-même aussi. Deuxième de sa course en 49’’13, le Thurgovien s’est qualifié haut la main pour la finale du 400 m haies, où il n’aura mercredi plus rien à perdre. Verni à Londres, le champion d’Europe 2014 aurait pu maudire son couloir No 2, souvent une corde pour mieux se pendre. Mais il a profité de la série la moins relevée pour gérer ses efforts à sa guise et finir en boulet de canon, comme aux plus beaux jours. Engagée dans la même ligne intérieure (souvenir funeste de son cauchemar olympique à Rio), Lea Sprunger a brillamment conjuré ce pas si mauvais sort. Elle s’y était préparée la veille à l’entraînement! Elle s’en est sortie avec une belle maîtrise tactique, s’imposant en 55’14 devant la Jamaïcaine Rhonda Whyte (55’’18). Son 6e temps des séries lui autorisera tous les espoirs aujourd’hui en demi-finales. Ne lui reste plus qu’à lâcher les chevaux!

Au départ, regard aux abois, la Nyonnaise affichait pourtant un masque de cire. «Ce n’était que de la concentration, rassure-t-elle. Le stress, je l’avais ressenti dans la call-room, mais j’ai réussi à m’en débarrasser!» Sans réussir une course parfaite sur le plan technique, notamment dans le passage du deuxième obstacle, Lea Sprunger a atteint son objectif. En souriant et en serrant des poings. «Je voulais gagner et je l’ai fait, c’était important pour la confiance.» Comme la Vaudoise, la Zurichoise Petra Fontanive (2e de sa série en 56’’13) a elle aussi franchi ce premier cap avec aisance. En donnant même l’impression d’en laisser sous le pied. P.B. (TDG)