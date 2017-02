Une huitième médaille suisse pour conclure?

Après Wendy Holdener samedi, les Helvètes peuvent encore rêver d’une nouvelle médaille en slalom! Classés respectivement neuvième et onzième à 21 et 37 centièmes du podium lors de la première manche, les Valaisans Ramon Zenhäusern et Daniel Yule sont encore en embuscade derrière les trois Autrichiens Marcel Hirscher, Marco Schwarz et Michael Matt qui occupent les trois premières places.

«On a vu vendredi dans le géant qu’avec une grosse deuxième manche tout est possible», se convainc Daniel Yule conscient toutefois qu’il ne devra pas commettre les mêmes erreurs «qui ne pardonnent pas» commises sur le premier tracé s’il entend réussir un exploit devant son fan club qui s'est déplacé en Engadine avec 65 membres.

Idem pour Ramon Zenhäusern, le géant Haut-Valaisan, qui n’a jamais été à pareille fête. «J’espère surtout pouvoir skier comme je l’ai fait en première manche mais je ne veux pas encore penser à une médaille car nous sommes beaucoup de candidats à pouvoir remonter tout devant», soupire-t-il.

Il est vrai que derrière le champion du monde de géant salzbourgeois, qui a fait le trou sur tous ses poursuivants (il possède notamment 43 et 48 centièmes sur ses deux compatriotes), entre la deuxième et le onzième rang, les écarts sont infimes. Mais il y a surtout du beau monde avec notamment Henrik Kristoffersen (6e à 0’’65) bien décidé à remporter enfin un titre dans une compétition majeure. «Il va falloir que je change de ski et surtout ma manière de skier», s’est exclamé le Norvégien.

Les autres Suisses sont plus loin: Reto Schmidiger est 21e à 1’’32 et Luca Aerni, le champion du monde du combiné, seulement 26e à 1’’89. Le troisième valaisan, qui s’élancera, à nouveau, sur une piste en bon état, veut croire à sa bonne étoile.

Cette deuxième manche, qui s’annonce passionnante, est prévue à 13 heures. (TDG)