Un véritable cauchemar pour Belinda Bencic

En acceptant l’invitation du tournoi ITF de Croissy-Beaubourg, Belinda Bencic avait décidé de prendre le taureau par les cornes pour tenter de relancer sa carrière ou, à tout le moins, pour lancer véritablement sa saison. Pas au mieux (pour ne pas dire autre chose) depuis douze mois, la Saint-Galloise – tombée du 7e au 135e rang mondial – avait donc pris en début de semaine la route de la région parisienne pour retrouver l’interrupteur de sa vie sportive.

Deux victoires, contre Antonia Lottner (6-3, 6-2) puis Tereza Smitkova (6-7, 6-4, 7-5) avaient semblé poser les bases d’un encourageant retour. La lumière semblait planer un peu plus sur son jeu et sur sa confiance. Hélas, tout s’est écroulé ce jeudi après-midi lors de son quart de finale contre Richel Hogenkamp. Touchée au poignet avant même la fin du 1er set, la Suissesse, au fond du trou, a été contrainte à l’abandon.

Sa détresse inquiète. Elle qui espérait pouvoir décrocher le titre et les 80 points WTA l’accompagnant pour remonter aux alentours de la 115e place mondiale et se rapprocher d’une qualification directe dans le tableau final de Roland-Garros et Wimbledon se retrouve loin de tout cela.

Plus encore que la perspective de manquer les deux prochains tournois du Grand Chelem à cause de ses résultats négatifs, c’est son état de santé qui inquiète. Et du côté de Swiss Tennis aussi, puisque «BB» est censée être l’une des têtes d’affiche du tournoi WTA de Bienne (à partir du 10 avril) ainsi que l’une des armes principales de Heinz Günthardt pour la demi-finale de Fed Cup en Biélorussie la semaine suivante. Mais les échos nous revenant de Paris sont plutôt inquiétants.

