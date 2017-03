Un trio d'arbitres polonais au sifflet

La Swiss Football League vivra un samedi particulier. Un trio d’arbitres polonais dirigera en effet pour la première fois un match de Super League. Et pas n’importe quel match. Daniel Stefanski, l’arbitre principal, Marcin Boniek et Dawid Golis, ses assistants, officieront lors de Saint-Gall (5e) - Bâle. Daniel Stefanski (39 ans) totalise 146 matches de première division à son compteur et plusieurs rencontres de Ligue des champions et de Ligue Europa.

Dans un échange de bons procédés, Adrien Jaccottet, flanqué de Vital Jobin et de Johannes Vogel, œuvrera ce même 1er avril dans le championnat de Pologne à l’occasion de la rencontre Legia Varsovie - Pogon Szczecin. Cette première n’est pas à proprement parler une nouveauté. La Pologne est le septième pays avec lequel l’ASF collabore. Auparavant, le programme d’échange a été mis en place avec l’Allemagne, l’Egypte, la Tunisie, l’Autriche, l’Arabie saoudite. «On n’a pas de pétrole, mais on a des idées.» La SFL a fait sien ce slogan de Jacques Séguéla depuis longtemps, avant les années 1980.

Les voyages formant la jeunesse et enrichissant la carrière d’un arbitre, un autre trio suisse s’expatriera samedi. Stephan Klossner sifflera au Qatar en compagnie de ses adjoints Remy Zgraggen et Marco Zürcher. Début avril, une triplette helvétique est attendue en Arabie saoudite.

«Nous voulons offrir un bagage aussi large que possible à nos arbitres», commente Cyril Zimmermann, chef du département arbitres élite de l’Association suisse de football. Ce large bagage nécessite de grandes valises. «Ces échanges permettent aux arbitres de découvrir des environnements différents, de nouvelles cultures et aussi de nouveaux joueurs, plaide Cyril Zimmermann. Ils sont ainsi plus aguerris lorsqu’ils se présentent sur la scène internationale.» (TDG)